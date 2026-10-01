O técnico da seleção, Jürgen Klopp, já confirmou na entrevista coletiva que o jogador de 23 anos fará sua estreia pela seleção alemã nesta quinta-feira, na Nations League.

Segundo o Kölner Stadt-Anzeiger, isso ativará uma cláusula da transferência de Urbig para o Bayern de Munique, em janeiro de 2025. Na época, os bávaros haviam pago uma taxa fixa de transferência de sete milhões de euros ao 1. FC Köln. Com a estreia pela DFB, esse valor agora aumenta com um bônus de pouco mais de um milhão de euros.

Trata-se, no entanto, de apenas uma parte dos bônus por desempenho acordados. No total, de acordo com a reportagem, a quantia pode chegar a até 15 milhões de euros.

Jonas Urbig esteve na Copa do Mundo como goleiro de treino

Urbig também não é o goleiro titular do Bayern de Munique nesta temporada e segue atrás de Manuel Neuer na hierarquia. No entanto, o jogador de 23 anos já demonstrou sua capacidade em diversas ocasiões. No clube recordista, ele é visto como o sucessor designado de Neuer, que já tem 40 anos.

Na atual temporada, Urbig disputou até aqui duas partidas oficiais pelo Bayern. Sua estreia pela seleção, por outro lado, ainda não aconteceu, embora Julian Nagelsmann o tenha convocado pela primeira vez em março passado. No entanto, devido a uma lesão na cápsula articular, ele não entrou em campo. Na Copa do Mundo na América do Norte, Urbig esteve presente como goleiro de treino.

Ao mesmo tempo, a equipe da DFB tenta deixar para trás o mau começo da era Klopp. Após o empate por 1 a 1 na estreia do novo técnico da seleção contra a Holanda, veio a derrota por 1 a 0 para a Grécia. Agora, contra a Sérvia, Klopp terá a terceira chance de conquistar sua primeira vitória como técnico da seleção.