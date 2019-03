Estreante na Seleção, Alex Telles demonstra confiança em coletiva: “Estou no melhor momento”

Pela primeira vez na Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo ressaltou estar ansioso para possível estreia com a equipe comandada por Tite

Estreante na , Alex Telles realizou a primeira entrevista como jogador da equipe nacional nesta segunda-feira (18). Lateral-esquerdo do , o jogador elogiou os companheiros de posição Marcelo, Filipe Luís e Alex Sandro, apesar de destacar Roberto Carlos como a maior inspiração.

“Estou no melhor momento, tu falou de três fenômenos, tenho respeito imenso pela carreira deles, a história que têm. O Marcelo é um jogador em quem me espelho há muito tempo. O próprio Filipe também, e desejo melhoras a ele, espero que volte melhor e mais forte. O Alex Sandro passou pelo Porto também, são atletas de grandíssima qualidade e características diferentes”, disse.

Telles foi convocado no lugar de Filipe Luís após o atleta sofrer uma lesão na panturrilha. Marcelo, por sua vez, ficou de fora da lista para os amistosos contra o Panamá e em 23 e 26 respectivamente, devido as atuações abaixo do esperado no .

Destaque do Porto, o jogador de 26 anos aproveitou o bate-papo com os repórteres para comentar sobre a possível estreia com o justamente na casa do time português, o Estádio do Dragão.



(Foto: Getty Images)

“Não sei se vou jogar, mas se acontecer uma estreia no Dragão eu ficaria muito feliz. Ser chamado pela primeira vez no Porto é um gosto especial. São jogadores de altíssimo nível, creio que o público vai encher o estádio pelo fato de nem sempre haver jogos de seleção, a seleção brasileira é um espetáculo a mais. Tenho certeza que a casa estará cheia, será um privilégio”, contou.

Por fim, Alex Telles explicou como é atuar em : “Acredito num processo na carreira de um atleta. Já estive nas ligas italiana, turca e brasileira, e agora na portuguesa. Cada uma tem sua característica, algumas são vistas como maiores do que a portuguesa, mas ela tem uma disputa muito grande. Eu trabalho sempre para evoluir e me encontro muito bem aqui”.