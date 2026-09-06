Estreante do Feyenoord, Jerayno Schaken faz entrevistador rir após pergunta sobre o ‘clube dos sonhos’

Jerayno Schaken viveu no sábado uma estreia absolutamente dos sonhos pelo Feyenoord. Com seu gol contra o NEC (1 a 3), o ponta direita, que naquele momento tinha 17 anos e 79 dias, se tornou o estreante mais jovem a marcar na história da Eredivisie. Depois da partida, o atacante radiante não precisou de um segundo sequer para hesitar quando foi perguntado pela NOS sobre seu 'clube dos sonhos': "Real Madrid."

Schaken entrou depois de uma hora de jogo no lugar do decepcionante Gaoussou Diarra e, cinco minutos depois, depois de Luciano Valente já ter feito o 1 a 2 nesse intervalo, marcou um belo gol. O destro puxou para dentro e, após um drible de corpo, finalizou com a esquerda com precisão no ângulo oposto.

"O treinador disse: 'vai se divertir, é só jogar o seu jogo e cumprir as tarefas'", começa Schaken após a pergunta inicial sobre as instruções de Giovanni van Bronckhorst pouco antes de sua estreia.

Schaken foi, sim, um pouco surpreendido pela informação de que poderia entrar. "Sinceramente, eu também não esperava tão cedo, mas o treinador já dizia desde o começo do jogo: 'fica ready'. Então eu estava sempre ready."

"Acho que ainda preciso deixar cair a ficha. Ainda não caiu muito bem. Aconteceu tudo muito rápido, então ainda preciso deixar cair a ficha. Ainda não caiu a ficha", conta Schaken, que na próxima semana pode acrescentar um novo capítulo à sua ainda curta carreira.

Na noite de quarta-feira, o Feyenoord enfrenta o FC Barcelona no icônico Spotify Camp Nou, e Schaken sabe que está inscrito na Champions League. "Ainda não sei se vou com o time, isso cabe ao treinador. Vou deixar me surpreender."

"Seria bom se eu pudesse entrar lá, mas fico feliz se puder jogar de qualquer forma", diz o comedido Schaken, que em seguida não precisa de um segundo sequer para responder à pergunta seguinte sobre seu 'clube dos sonhos': "Real Madrid."

O fato de o Feyenoord jogar na quarta-feira justamente contra o arquirrival do Real Madrid faz o entrevistador rir. "Então o Barcelona é o errado!"

"Isso, isso, isso", responde Schaken. "Prefiro o Real Madrid." Feyenoord e Barcelona começam às 18h45 de quarta-feira sua primeira partida da Champions League na temporada.



