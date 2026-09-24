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Xavi HernandezNOS
Siep Engelen
Traduzido por

Estreante da seleção da Holanda causa imediatamente enorme impressão no técnico da seleção Xavi Hernández: “Um craque, é disso que precisamos”

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
R. van Bommel
M. Meerdink
Xavi Hernández

Com Mexx Meerdink e Ruben van Bommel, a seleção holandesa teve dois estreantes em campo na quinta-feira. Ambos causaram ótima impressão contra a Alemanha, inclusive no técnico Xavi Hernández.

Meerdink entrou no lugar do lesionado Brian Brobbey no primeiro tempo, enquanto Van Bommel foi a campo na reta final. O atacante do PSV deu uma assistência espetacular para Cody Gakpo nos acréscimos, e a Holanda arrancou um empate em 1 a 1. 

Sobre a assistência de Van Bommel, Xavi foi claro. “Isso mostra caráter. Foi o primeiro jogo dele hoje pela seleção holandesa e ele fez a diferença. Cody também, claro”, disse o técnico espanhol, olhando mais uma vez para as imagens do gol de empate em 1 a 1. 

“É disso que precisamos. Este é um jogador de topo”, disse Xavi, em tom elogioso sobre Van Bommel. “Estou muito feliz pelo Ruben. Nós acreditamos nele e ele mostrou isso. Ele também merecia, porque tem uma personalidade incrível.” 

Na visão de Xavi, essa personalidade não aparece apenas no cruzamento primoroso com o lado de fora do pé, mas também na jogada que antecedeu o lance: a interceptação da bola. “Ele roubou a bola. Depois veio o cruzamento maravilhoso.” 

Liga das Nações A
Sérvia crest
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Grécia crest
Grécia
GRÉ

Xavi também está extremamente satisfeito com o outro estreante, Meerdink. “Ele foi ótimo. É uma pena para o Brian (Brobbey, ed.), porque ele duelou duro com os defensores alemães. Mas o Mexx também foi muito bem.” 

“Ele trabalhou duro pela equipe, se sacrificou. Pressionou muito o goleiro, então agora ele deve estar exausto. Mas estou muito feliz por eles”, concluiu Xavi.

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