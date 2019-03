Estreante Alex Telles tem 'missão quase impossível' na Seleção Brasileira

Além da forte concorrência no setor, lateral-esquerdo do Porto é cobrado para jogar numa liga mais competitiva

O conta hoje com os "três melhores laterais-esquerdos do mundo" na atualidade. Pelo menos, essa a visão da comissão técnica da que quase sempre tem à disposição Marcelo, Filipe Luís e Alex Sandro.

Para os amistosos contra Panamá e , Tite momentaneamente abriu mão de Marcelo, que vinha sendo pouco aproveitado e tinha até mesmo a forma física criticada no , e ainda perdeu de última hora o lesionado Filipe Luís. Alex Telles, então, recebeu a primeira oportunidade para vestir a camisa amarelinha.

Considerado o principal jogador da posição no futebol português, onde na temporada passada foi campeão nacional pelo , o ala revelado pelo Juventude já era para ter sido testado no ano passado, antes da , diante de e . Na ocasião, acabou por sofrer uma entorse no joelho e perdeu a vez para Ismaily, do .

De lá para cá, Telles cresceu ainda mais, sobretudo no âmbito ofensivo, e passou a ser alvo concreto de forte interesse do . Depois de um longo processo de observação, o clube espanhol iniciou em meados de janeiro as primeiras conversas para contratá-lo no mercado de verão europeu. O valor da negociação não deve ser fechado por menos de 30 milhões de euros.

Ver o lateral-esquerdo de 26 anos jogando na é o "cenário ideal" na cabeça da comissão técnica da Seleção, que, internamente, nunca escondeu que o nível do futebol português deixa a desejar em relação à competitividade. Recorde-se, no entanto, que atleta nascido em do Sul já defendeu também , e .

"Acredito num processo na carreira de um atleta. Já estive nas ligas italiana, turca e brasileira, e agora na portuguesa. Cada uma tem sua característica, algumas são vistas como maiores do que a portuguesa, mas ela tem uma disputa muito grande. Eu trabalho sempre para evoluir e me encontro muito bem aqui", avaliou Alex Telles, na última segunda-feira, durante a coletiva de imprensa no Porto, palco da partida diante dos panamenhos, no sábado, no Estádio do Dragão.

Telles, de fato, tem hoje uma chance única nas mãos. Tite ainda vê Marcelo como indiscutível na posição. Para o treinador, o retorno de Zidane ao Real é visto como fundamental para o jogador de 30 anos brilhar novamente. Filipe Luís tem enorme admiração dentro da Seleção, mas, por causa da idade (33), vem abrindo a curtos passos o caminho para Alex Sandro, que é o primeiro na linha de sucessão.

Na no Brasil, entre junho e junho, tudo indica que Marcelo e Filipe Luís estarão no grupo. Pressionado para conquistar o primeiro título pela Seleção Brasileira, principalmente depois de tamanha contestação na participação na Copa do Mundo na Rússia, Tite não vai deixar de lado dois jogadores que são considerados líderes dentro e fora de campo. Pior para Alex Sandro. Muito pior para Alex Telles.