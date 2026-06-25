Estratégia ofensiva... Donis traz de volta os dois astros do Al-Hilal à escalação da Arábia Saudita contra Cabo Verde

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, definiu a escalação que entrará em campo na partida decisiva da Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que Donis decidiu adotar um esquema puramente ofensivo, já que a seleção saudita precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal explicou que o técnico grego escalará Sultan Mandash, craque do Al-Hilal, no ataque, depois que ele ficou no banco nas duas primeiras rodadas contra Uruguai e Espanha.

Além disso, outro craque do Al-Hilal, Mohammed Kanoo, retornará à escalação titular no meio-campo, depois de ter sido deixado no banco por Donis durante o último confronto contra a Espanha.

A partida é decisiva para as seleções da Arábia Saudita e de Cabo Verde, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem precisar esperar pela classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo 8, com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera com 4 pontos.