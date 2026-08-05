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Estratégia de marketing ou indício de saída? Vinícius apaga todas as suas fotos no Instagram

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Arsenal aguarda a oportunidade

Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, tomou uma atitude estranha horas depois de surgirem informações sobre a apresentação, por parte de seu clube, de uma proposta melhorada para a renovação de seu contrato, que se encerra ao fim da próxima temporada.

O mistério ainda cerca o futuro do astro brasileiro, que tem apenas um ano restante em seu contrato com o Real Madrid, em meio a um grande interesse do Arsenal em contratá-lo neste verão.

Ao longo de vários meses, o jogador e o Real Madrid não chegaram a um acordo sobre a renovação do contrato, chegando a um momento decisivo, no qual Vinícius se vê diante de duas alternativas: renovar ou deixar o clube neste verão, para que ele não seja perdido de graça ao fim da próxima temporada.

Nesta quarta-feira, o empresário de Vinícius, Michael Yormark, chegou a Madri para negociar com o Real Madrid a renovação do contrato, e surgiram informações de que o clube apresentou uma proposta melhorada.

Horas depois, Vinícius apagou todas as suas fotos de sua conta no Instagram, onde o jogador tem cerca de 64 milhões de seguidores.

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Não foi esclarecido o motivo da exclusão de todas as fotos do jogador que documentavam sua trajetória nos gramados, especialmente com o Real Madrid e a seleção do Brasil, mas essa atitude gerou questionamentos sobre esse movimento estranho.

A diretoria e o jogador devem se reunir nos próximos dias para tentar chegar a um acordo sobre sua permanência no Real Madrid.

 As exigências de Vinícius relacionadas ao salário e aos direitos de imagem prolongam as negociações mais do que o clube gostaria.

 Enquanto isso, o Arsenal já sonha em contratá-lo, a ponto de os próprios jogadores terem pedido ao seu clube as últimas novidades sobre a situação do negócio.

Em meio a essas negociações intensas, Vinícius decidiu apagar tudo de sua conta, incluindo a foto de seu perfil, suas publicações e seus melhores momentos.

 Essa atitude inesperada preocupa a torcida do Real Madrid, que espera que ela faça parte de uma estratégia de marketing para anunciar sua tão aguardada renovação de contrato.

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