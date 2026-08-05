Estratégia de marketing ou indício de saída? Vinícius apaga todas as suas fotos no Instagram

Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, tomou uma atitude estranha horas depois de surgirem informações sobre a apresentação, por parte de seu clube, de uma proposta melhorada para a renovação de seu contrato, que se encerra ao fim da próxima temporada.

O mistério ainda cerca o futuro do astro brasileiro, que tem apenas um ano restante em seu contrato com o Real Madrid, em meio a um grande interesse do Arsenal em contratá-lo neste verão.

Ao longo de vários meses, o jogador e o Real Madrid não chegaram a um acordo sobre a renovação do contrato, chegando a um momento decisivo, no qual Vinícius se vê diante de duas alternativas: renovar ou deixar o clube neste verão, para que ele não seja perdido de graça ao fim da próxima temporada.

Nesta quarta-feira, o empresário de Vinícius, Michael Yormark, chegou a Madri para negociar com o Real Madrid a renovação do contrato, e surgiram informações de que o clube apresentou uma proposta melhorada.

Horas depois, Vinícius apagou todas as suas fotos de sua conta no Instagram, onde o jogador tem cerca de 64 milhões de seguidores.

Não foi esclarecido o motivo da exclusão de todas as fotos do jogador que documentavam sua trajetória nos gramados, especialmente com o Real Madrid e a seleção do Brasil, mas essa atitude gerou questionamentos sobre esse movimento estranho.

A diretoria e o jogador devem se reunir nos próximos dias para tentar chegar a um acordo sobre sua permanência no Real Madrid.

As exigências de Vinícius relacionadas ao salário e aos direitos de imagem prolongam as negociações mais do que o clube gostaria.

Enquanto isso, o Arsenal já sonha em contratá-lo, a ponto de os próprios jogadores terem pedido ao seu clube as últimas novidades sobre a situação do negócio.

Em meio a essas negociações intensas, Vinícius decidiu apagar tudo de sua conta, incluindo a foto de seu perfil, suas publicações e seus melhores momentos.

Essa atitude inesperada preocupa a torcida do Real Madrid, que espera que ela faça parte de uma estratégia de marketing para anunciar sua tão aguardada renovação de contrato.