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Martin Keown questionou as surpreendentes decisões táticas de Xabi Alonso após a decepcionante derrota do Chelsea em casa por 2 a 0 para o Tottenham. O ex-zagueiro do Arsenal não entendeu por que o técnico optou por um esquema com falso 9 em vez de colocar em campo um atacante experiente que estava no banco de reservas.

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Tottenham conquista rara vitória em Stamford Bridge

O Tottenham conquistou uma rara vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge na noite de sábado. Foi apenas a segunda vitória do clube no estádio pelo campeonato em 36 anos. Um gol contra do goleiro reserva após um escanteio deu a vantagem inicial aos visitantes. Mathys Tel ampliou com um golaço em jogada individual e garantiu os três pontos.

O Chelsea teve uma tarde ruim em todos os setores. Cole Palmer foi expulso entre os dois gols do Tottenham, completando um clássico londrino frustrante para os donos da casa.

Keown questiona aposta tática inusitada

O técnico do Chelsea, Alonso, optou por escalar Morgan Rogers como falso nove contra o Tottenham. A decisão veio depois que o atacante Joao Pedro, que vivia boa fase, sofreu uma lesão em um treino durante a semana. O ex-jogador do Arsenal Keown criticou duramente a escalação no Match of the Day, da BBC. Para ele, a mudança tática deu completamente errado e prejudicou o ataque do Chelsea.

“Aquilo pareceu estranho, pareceu estranho”, disse Keown sobre a escalação inicial. “Não me lembro de Morgan Rogers ter jogado no ataque pelo Aston Villa, e não achei que ele estivesse nem perto de seu melhor nível hoje.”

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Welbeck fica à espera no banco

A decisão de escalar Rogers fora de sua posição chamou ainda mais atenção pelas opções que Alonso tinha no banco. O técnico do Chelsea contava com Danny Welbeck, atacante experiente na Premier League, entre os reservas. Welbeck só entrou no fim da partida, quando os donos da casa já tentavam buscar o resultado. Keown admitiu não entender a escolha, diante da ausência de um centroavante de ofício em campo.

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“Todos sabemos o que Danny Welbeck pode oferecer e acrescentar”, acrescentou Keown. “Eles o colocaram no fim da partida, mas realmente não consigo entender por que ele não começou jogando.”

Confronto decisivo pela copa aguarda o Chelsea

Alonso precisa recuperar rapidamente o ânimo do elenco após a dolorosa derrota no clássico londrino. O Chelsea volta a campo na noite de quarta-feira para um confronto de destaque pela copa. A equipe enfrentará o Liverpool na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Será uma oportunidade imediata de reagir e reencontrar a boa fase nas finalizações.

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Enquanto isso, o Tottenham terá uma semana inteira para se preparar para o próximo desafio. A equipe volta a jogar pela Premier League no próximo fim de semana contra o rival londrino Crystal Palace.