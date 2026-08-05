O saudita Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, pode ter um encontro marcado em sua primeira partida com seu novo clube, caso a negociação seja concluída oficialmente.

Reportagens da imprensa haviam revelado a existência de negociações entre os clubes Al-Nassr e Al-Fateh, segundo as quais o segundo garantiria os serviços de Nawaf Al-Aqidi em caráter definitivo, além de Mohammed Maran por empréstimo, em troca da transferência do goleiro Abdulhadi Al-Alwan e do lateral-direito Saeed Baatiah.

Caso a negociação seja concluída nas próximas horas, Al-Aqidi retornará ao Al-Fateh, clube com o qual brilhou quando atuou emprestado na segunda metade da temporada 2024-2025.

A primeira partida de Al-Aqidi com o Al-Fateh será justamente contra o Al-Nassr, no estádio Al-Awwal Park, onde as duas equipes se enfrentam na primeira rodada da Roshn Saudi League, no dia 15 de agosto.

Vale lembrar que Al-Aqidi (26 anos) é considerado uma das crias do Al-Nassr, tendo sido promovido ao time principal em 2019, mas não conseguiu garantir uma vaga como titular, saindo por empréstimo ao Al-Taee em 2022 e depois ao Al-Fateh em 2025.

Apesar de ter começado a temporada passada como titular na defesa do gol do Al-Nassr, ele acabou voltando a frequentar o banco de reservas por causa de alguns erros que cometeu no meio da temporada, especialmente durante os confrontos contra o Al-Qadsiah e o Al-Hilal pela Roshn Saudi League.

O jovem goleiro também perdeu sua vaga de titular na seleção saudita, após os erros que cometeu durante o amistoso contra a seleção do Egito, em março passado, fazendo com que o veterano Mohammed Al-Owais defenda o gol da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 em seu lugar.