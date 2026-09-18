Em um ataque que é o mais duro desde a crise do último inverno, o ídolo do Liverpool Graeme Souness responsabilizou totalmente o craque egípcio Mohamed Salah, astro do Trabzonspor turco, pela queda de rendimento do time e por seu tropeço na campanha de defesa do título da Premier League.

As circunstâncias que abriram caminho para o fim da era Mohamed Salah em Anfield e as conversas sobre sua saída rumo ao Campeonato Turco seguem sendo um dos temas mais polêmicos entre os torcedores do Liverpool.

Enquanto uma ampla parcela dos torcedores acredita que o faraó egípcio tinha razão ao declarar sua rebeldia e seu desentendimento com o técnico Arne Slot e com a diretoria do clube após sua exclusão surpresa do time titular no último inverno, um outro grupo entende que Salah ultrapassou todos os limites e foi o principal motivo do colapso de sua relação com o clube.

Souness, capitão histórico do Liverpool e uma das vozes mais influentes do futebol inglês, escolheu se posicionar claramente no segundo grupo, renovando suas críticas ferrenhas ao craque egípcio após suas declarações polêmicas depois da partida contra o Leeds United em dezembro passado.

Os problemas de Salah no Liverpool

Em uma entrevista incendiária ao jornal britânico Daily Star, o escocês não hesitou em dirigir a acusação diretamente, ao dizer: "O principal motivo pelo qual o Liverpool não apresentou um bom desempenho no ano passado é Mohamed Salah. Acredito que ele causou problemas reais dentro do time".

Souness explicou seu ponto de vista: "Eu o vi na partida da Supercopa da Inglaterra contra o Crystal Palace, e ele não estava efetivamente envolvido no jogo. No início, pensei que talvez ele estivesse com algum problema, ou que não tivesse feito uma pré-temporada completa, mas foi assim que ele terminou durante toda a temporada passada; ele não esteve nem de longe em sua melhor forma".

A crítica de Souness não parou no nível técnico, mas se estendeu ao lado comportamental, ao considerar que a atitude de Salah após sua exclusão explodiu o vestiário por dentro.

E prosseguiu: "Depois ele causou uma grande perturbação dentro do time quando foi excluído, e as declarações que fez após a partida contra o Leeds, quando passou pela zona de imprensa e sentiu que havia sido deixado de lado, foram a gota d'água que rompeu a estabilidade".

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As novas declarações de Souness são capazes de reacender a polêmica mais uma vez entre os torcedores do Liverpool, entre um defensor do ídolo vivo do clube e seu artilheiro histórico na Premier League, e um apoiador da visão do ex-capitão do time, que entende que o interesse do time está acima de qualquer nome, por maior que seja.