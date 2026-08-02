Um jornal espanhol lançou, neste domingo, um ataque duro ao presidente norte-americano, Donald Trump, afirmando que ele está destruindo o futebol.

O jornal "AS" afirmou que o presidente norte-americano ganhou uma influência crescente nas decisões da Fifa, "a ponto de ultrapassar o limite mínimo das fronteiras éticas. E entre ele e o futebol, o mundo escolheu a segunda opção".

E prosseguiu: "Não há dúvida de que a presidência da Fifa tem uma dimensão política. As pessoas dizem sobre Infantino, quando ele aparece nos torneios ou nas conferências: parece um primeiro-ministro. E isso é verdade. Pois o poder da organização que ele preside e do setor que representa é imenso. E Infantino soube lidar bem com o cenário político, começando por Putin na Copa do Mundo de 2018, passando pelo emir do Catar e pelo príncipe herdeiro saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, nos torneios de 2022 e 2034. Ele também é aliado do rei Mohammed VI, rei do Marrocos, país árabe que compartilha com a Espanha e Portugal a organização da Copa do Mundo de 2030".

O jornal completou: "E tudo parecia caminhar bem com essa estratégia, até que ele se chocou com a pessoa que deveria sediar a edição de 2026: Donald Trump".

E acrescentou: "Talvez por pertencer a uma cultura muito distante do futebol, ou talvez porque nunca ninguém o tenha detido, o presidente norte-americano ganhou uma influência crescente na tomada de decisões, a ponto de ultrapassar o limite mínimo das fronteiras éticas. Nomeou a si mesmo presidente da força-tarefa da Copa do Mundo de 2026, embora o México e o Canadá também compartilhassem a organização do torneio. Transformou o Salão Oval e a Casa Branca em um palco televisivo que contrasta com a neutralidade do futebol".

E completou: "Infantino e a Copa do Mundo apareceram ali repetidas vezes, como se fossem os mais recentes brinquedos de Trump. Até Cristiano Ronaldo, cuja entrada no país era incerta por causa de problemas legais anteriores, visitou o país às vésperas do início da Copa do Mundo. Essas dúvidas se dissiparam naquele momento".

E continuou: "Infantino recuou gradualmente diante de Trump. Ele o convocou ao palco na cerimônia da Copa do Mundo de Clubes para lhe dar o mesmo grau de importância dado aos jogadores do Chelsea, que não conseguiram abrir espaço para tirar as fotos. Felizmente, Rodri conseguiu tirar sua foto antes de erguer a Copa do Mundo, o segundo título da Espanha".

Prêmio da Paz da Fifa

Infantino concedeu o Prêmio da Paz da Fifa a Trump durante o sorteio da Copa do Mundo em Washington, em um passo que constrangeu o futebol. E Trump aceitou as pausas para beber água, que na verdade eram intervalos comerciais, além de um espetáculo que durou cerca de meia hora entre os tempos da partida final.

O caso Palhinha foi a gota d'água: uma ligação que Trump admitiu ter feito com Infantino levantou a suspensão do jogador de forma vergonhosa. E a proposta de vender 20% da receita da Copa do Mundo para fundos ligados a Trump foi novamente a gota d'água.

A opinião pública e a Uefa aguardavam a resposta de Infantino. Esse confronto era inevitável. Era inevitável que o mundo escolhesse o futebol, entre Trump e Trump.