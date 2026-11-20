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Fabian Hurzeler reafirmou seu compromisso com o Brighton & Hove Albion após um período de intensas especulações que o ligaram à vaga no Manchester United. O treinador do Brighton, que levou a equipe ao segundo lugar na Premier League, se pronunciou depois de receber uma demonstração pública de confiança do proprietário do clube, Tony Bloom.

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Técnico do Brighton esclarece futuro após especulações sobre o United

O técnico do Brighton, Hurzeler, comentou os rumores sobre seu futuro e insistiu que segue totalmente concentrado em seu projeto no Amex Stadium. O treinador alemão despertou grande interesse após um excelente início de temporada, com notícias de que estava na lista de candidatos do Manchester United depois da demissão de Michael Carrick. Embora a diretoria do clube de Old Trafford tenha optado por Mauricio Pochettino, Hurzeler segue cada vez mais valorizado na Europa .

As declarações do treinador de 33 anos vêm após uma afirmação categórica do presidente do Brighton, Bloom, que disse recentemente que o clube lutaria “com todas as forças” para mantê-lo. Hurzeler retribuiu prontamente a confiança demonstrada pela direção do clube em sua entrevista mais recente. “Já falei muito sobre o apoio, a confiança e a convicção dele [Bloom]. É um privilégio trabalhar aqui e, desde que cheguei, houve muitos rumores envolvendo outros clubes, mas são apenas rumores. Estou totalmente comprometido com este clube.”

Notícias mistas sobre lesões no Brighton

Antes do próximo jogo, o Brighton recebeu notícias diferentes sobre as condições físicas de vários jogadores importantes do elenco principal. O elenco foi reforçado com a disponibilidade de Chema Andres e Yankuba Minteh, ambos aptos a serem escolhidos.

As boas notícias se estendem ao ataque, onde Stefanos Tzimas e Kaoru Mitoma estão perto de recuperar plenamente a forma física à medida que o calendário se intensifica. No entanto, nem todas as notícias são animadoras para a equipe do litoral sul, já que Zadok Yohanna está fora de ação.

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Foco se volta para o desafio contra o Hull City

O próximo desafio do Brighton é uma viagem ao norte para enfrentar o Hull City, equipe que conquistou o respeito de Hurzeler após seu retorno bem-sucedido à Premier League.

O técnico do Brighton destacou a disciplina tática da equipe recém-promovida e sua capacidade de dificultar a vida até dos adversários mais talentosos. O Brighton ocupa atualmente a segunda posição na Premier League, com 22 pontos após 10 jogos, cinco atrás do líder Arsenal, enquanto o Hull City está em 13º lugar, com 11 pontos.

Respeito pela organização tática do Hull City

Ao falar sobre a ameaça representada pelo Hull, Hurzeler apontou aspectos específicos em que o adversário pode causar problemas à sua equipe. “Eles estão fazendo um trabalho impressionante. São muito organizados. O Arsenal teve dificuldades, então precisamos ter paciência. Sabemos que são bons nas transições, têm qualidade individual e também são fortes nas bolas paradas. Não acho que seja um lugar fácil de visitar”, explicou o técnico do Brighton em entrevista antes da partida.