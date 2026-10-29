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O ex-lateral-direito do Liverpool Glen Johnson questionou a resistência da diretoria do clube em oferecer uma renovação de contrato ao meio-campista argentino Alexis Mac Allister, em meio a notícias de uma possível reformulação do meio-campo. Embora tenha contrato até junho de 2028, após chegar do Brighton em 2023, o jogador de 27 anos tem futuro incerto em Merseyside.

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Ex-defensor questiona a direção do Liverpool

Johnson não entende por que o clube se recusa a oferecer um novo contrato ao seu consistente meia-armador sul-americano e alerta que clubes rivais fariam de tudo para contratá-lo. Embora o campeão mundial tenha recusado uma saída no verão e marcado quatro gols em 13 partidas nesta temporada, os dirigentes decidiram não prorrogar seu vínculo. Em vez disso, eles tendem a vendê-lo no verão de 2027.

Companheiros de meio-campo renovam antes do argentino

Mac Allister assinou um contrato de cinco anos ao deixar o Amex Stadium, há três anos, e revelou em setembro que estava “muito, muito triste” depois que a direção lhe informou que não tinha condições de oferecer uma renovação. Sua frustração aumentou ao ver os companheiros de meio-campo Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai assinarem novos contratos de longo prazo enquanto ele era deixado de lado.

Em entrevista à Betfred, Johnson manifestou surpresa com o impasse: “Estou surpreso. Ele é sempre consistente, nunca joga muito mal e é um grande jogador no time do Liverpool. Gosto muito dele como jogador, e Alexis disse abertamente que quer um novo contrato porque alguns dos outros jogadores renovaram, mas ele não. Está claramente tão surpreso quanto nós.”

Reformulação no verão ameaça permanência do meia

Segundo a Sky Sports Switzerland, os responsáveis pelas contratações do Liverpool informaram ao argentino que planejam investir pesado em pelo menos um reforço de destaque para o meio-campo ao fim da temporada. Assim, seu pedido de renovação será rejeitado, apesar da disposição de permanecer.

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Ao falar sobre a importância do meio-campista para o time titular, Johnson acrescentou: “Se ele é bom o suficiente para ser titular toda semana, certamente é alguém que você quer manter. Ele faz tudo bem, e outros times de ponta fariam de tudo para contratá-lo. Por isso, estou surpreso que seu contrato ainda não tenha sido renovado.

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“Talvez haja informações internas que desconhecemos, mas, pelo jogador que ele é e pelo quanto ajuda o time, acho que precisam mantê-lo.”

Atual campeão visita Anfield no próximo jogo

Embora persistam dúvidas sobre seu futuro a longo prazo depois desta temporada, Mac Allister segue sendo peça fundamental em campo para o técnico Andoni Iraola. Depois de entrar apenas no decorrer da vitória sobre o Chelsea nos pênaltis pela Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira, o argentino deve voltar ao time titular neste fim de semana. O Liverpool recebe o Arsenal, atual campeão da Premier League, em um grande confronto pela nona rodada, no domingo.