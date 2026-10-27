“Estou surpreso, mas feliz!”: Gary Neville reage à decisão do Manchester United de manter Michael Carrick antes do confronto com o Chelsea

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Gary Neville admitiu estar surpreso com a decisão do Manchester United de manter Michael Carrick no cargo de técnico após uma sequência desastrosa de resultados. Apesar da forte pressão depois de uma pesada derrota em casa, o ídolo do clube seguirá à beira do campo para o confronto decisivo deste fim de semana contra o Chelsea, pela Premier League.

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Carrick escapa, por enquanto, das demissões em Old Trafford

O Manchester United decidiu manter a confiança em Michael Carrick apesar da preocupante queda do clube na tabela da Premier League. No domingo, o ex-meio-campista viu sua equipe sofrer uma humilhante derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, resultado que deixou o Manchester United na 16ª posição. Foi o oitavo jogo seguido sem vitória em todas as competições, levando muitos a acreditar que a passagem de Carrick por Old Trafford havia chegado definitivamente ao fim. Após a partida, ele foi visto acenando para a Stretford End em um gesto que pareceu uma despedida.

O técnico de 45 anos, porém, esteve em Carrington na manhã de terça-feira para comandar o treino e agora prepara o elenco para uma difícil visita a Stamford Bridge. Segundo a BBC Sport, a direção do United decidiu dar a Carrick a oportunidade de reverter a situação e lutar pela permanência no cargo. A decisão foi tomada apesar de o clube estar, segundo relatos, avaliando nomes de peso como Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte e Fabian Hurzeler para assumir o comando em Old Trafford, enquanto cresce a pressão sobre a atual comissão técnica.

Neville reage à nova chance dada ao treinador

Em entrevista à Sky Sports, Neville, ídolo do United, fez uma avaliação franca da situação e admitiu que esperava uma mudança no comando após o desastre contra o Bournemouth. "Olha, estou feliz. Estou surpreso, mas feliz, porque tinha absoluta certeza de que o que vi no domingo seria o fim para Michael", explicou Neville.

"Foi o que pareceu quando ele caminhou pelo campo sozinho no fim, com os jogadores atrás. Foi quase uma volta de despedida. Ele acenava para a torcida de um jeito que parecia um pedido de desculpas, mas também um adeus. Então, estou realmente surpreso por Michael ainda estar no cargo, mas fico feliz com isso, porque a verdade é que domingo foi muito difícil."

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Neville demonstrou preocupação com o comprometimento da equipe: "Não faço ideia de como serão as próximas duas semanas. Espero que ele consiga, de alguma forma, fazer esses jogadores voltarem a jogar por ele. Eles não têm jogado por ele nas últimas semanas." Com o United apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, Carrick está sob pressão para provocar uma reação imediata de um grupo que tem tido dificuldades para encontrar sua identidade ao longo da temporada.

Carrick esclarece gestos em Old Trafford

Ao avaliar a situação, Carrick rejeitou prontamente a ideia de que estivesse se despedindo da torcida do Manchester United após o apito final de domingo. "Não foi uma despedida da minha parte", afirmou. "Tenho sentimentos conflitantes. Sinto pelos meus jogadores, que estão passando por um momento difícil. Em algumas coisas podemos ajudar; em outras, a situação vai se desenrolando, e os jogadores estão sentindo isso agora. Tenho sentimentos conflitantes ao ver a torcida reagir daquela forma. Ter essa conexão com os torcedores desperta sentimentos conflitantes. Vou precisar de um pouco de tempo para assimilar, mas certamente agradeço o apoio deles. Estamos nessa situação e não temos conseguido resultados nem atuações bons o suficiente."

O próximo confronto com o Chelsea será um grande teste para os dois clubes, já que o time londrino também tenta se recuperar de uma derrota por 2 a 0 para o Tottenham. O United já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa nesta temporada, após uma emocionante derrota por 3 a 2 para o Brighton, e agora tem a Premier League como principal foco para se recuperar nas competições nacionais.