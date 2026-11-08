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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, pediu ao elenco uma reação calma e ponderada depois que o embalo do início da temporada se dissipou durante uma visita decepcionante à região de East Midlands. O City chegou a três derrotas consecutivas na primeira divisão após perder por 3 a 1 para o Nottingham Forest na tarde de sábado.

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Colapso no início da partida no City Ground

Os visitantes ficaram atônitos após sofrer dois gols em rápida sucessão. Jair Cunha e Liam Delap, ex-atacante do City, colocaram o Forest em posição de controle antes dos 18 minutos, frustrando de imediato o plano de jogo do City. Rayan Cherki descontou com um belo chute após o intervalo e deu à equipe de Maresca uma breve esperança.

No entanto, Delap marcou novamente em um contra-ataque rápido e garantiu a vitória da equipe de Oliver Glasner. O resultado deixa o City seis pontos atrás do Arsenal, atual campeão. É um contraste marcante com o início perfeito da equipe na temporada, quando venceu os sete primeiros jogos antes de tropeçar diante de Aston Villa, Brighton e, agora, Forest.

Maresca pede equilíbrio

Maresca pediu ao elenco que evitasse o pânico apesar da queda repentina de rendimento. “Estou sempre preocupado, mesmo quando vencemos”, disse Maresca. “Precisamos ter equilíbrio. Vencemos sete seguidas. Agora perdemos três seguidas, então precisamos de equilíbrio diante disso.”

Ao falar sobre a pausa nas competições nacionais, o técnico italiano destacou a importância de refletir. “Durante a pausa para as seleções, vamos tentar entender o que podemos fazer melhor e tentar recomeçar depois dela”, acrescentou. “Da mesma forma que fizemos na primeira pausa, vamos usar esta para tentar esclarecer o que podemos fazer melhor. Sabemos que fazemos algumas coisas bem, mas também sabemos que precisamos melhorar outras. Então vamos aproveitar esse período para tentar entender como podemos evitar jogos desse tipo.”

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O técnico do City também explicou as substituições de Marc Guehi e Josko Gvardiol no intervalo. “Os dois estavam lesionados, os dois pediram para sair”, revelou. “Marc Guehi teve uma lesão. Josko Gvardiol já havia apresentado um problema durante a semana, então foi simplesmente porque os dois estavam com problemas.”

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Delap decide para Glasner

Para o Forest, a vitória alivia a pressão crescente. Glasner havia conquistado apenas uma vitória em nove jogos no comando da equipe, enquanto Delap, contratação mais cara da história do clube, tinha marcado só um gol desde que chegou do Chelsea.

O técnico austríaco elogiou os dois gols decisivos de seu atacante, mas ressaltou que ele ainda pode evoluir. “Agora cabe ao Liam continuar trabalhando para chegar à sua melhor forma”, disse Glasner. “Digamos que ele precisa voltar a ser o Liam Delap que foi no Ipswich e, claro, melhorar ainda mais seu jogo. Ele ainda tem muito a melhorar.

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“Com certeza, não precisa melhorar as finalizações com a esquerda e com a direita, mas precisa melhorar o cabeceio e a movimentação na área. Também precisa entender melhor o que fazemos sem a bola. Mas, sendo muito sincero, ele foi muito bem.”

Glasner também brincou sobre a corrida que deu à beira do campo para comemorar o segundo gol de Delap. “É claro que não posso exigir que os jogadores corram mais que o adversário se eu correr menos que o técnico adversário. Então achei que precisava acompanhar”, comentou. “Acabaram de me dizer que eles correram seis ou sete quilômetros a mais que o City hoje. Isso significa que eu também precisava correr mais que Enzo Maresca, e fiz a minha parte. Foi divertido para mim.”

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Pausa para as seleções oferece chance de recomeço

A pausa para as seleções chega em um momento crucial para o elenco de Maresca, que vive uma fase difícil. O City precisa usar essas duas semanas para se reorganizar, avaliar as condições físicas de Guehi e Gvardiol e encontrar soluções para suas vulnerabilidades defensivas recentes.

Quando o futebol de clubes voltar, a equipe estará sob enorme pressão para reduzir a distância de seis pontos para o Arsenal e encerrar a sequência de derrotas antes que a disputa pelo título fique irremediavelmente comprometida. O Forest, por sua vez, espera que esta vitória marcante sirva de impulso para subir na tabela.