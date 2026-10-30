A jogadora de 32 anos conseguiu derrotar o astro dos dardos Luke Littler na noite de sexta-feira, em Manchester, e levou o prêmio de 501 mil libras, o equivalente a quase 600 mil euros.

"É uma loucura", disse Sherrock à Netflix após seu triunfo surpreendente. "Estou sem palavras. Meu filho veio pela primeira vez a um torneio de dardos e me viu vencer. É um momento extraordinário, do qual vou me lembrar para sempre."

O jogador amador alemão Jarod Becker também participou do evento da Netflix, que reuniu 24 participantes ao todo. Becker, de 23 anos, é de Hildesheim e chamou a atenção nos últimos anos com boas atuações na Development Tour e em competições de base da PDC. Ele foi o único alemão convidado para enfrentar Littler. De todo modo, o evento contou principalmente com amadores.

Fallon Sherrock venceu um leg contra Luke Littler e levou um prêmio de peso

Sherrock foi justamente uma exceção. A "Queen of Ally Pally", primeira mulher na história dos dardos a vencer uma partida no Mundial, já era considerada, antes do evento, a participante com mais chances contra Littler.

Para levar o prêmio, Sherrock precisava vencer apenas um leg contra Littler. O jogador de 19 anos já chegou ao topo dos dardos. Desde a derrota para Luke Humphries na final em sua estreia no Mundial, "The Nuke" não perdeu mais nenhuma partida no Ally Pally e, assim, conquistou o título duas vezes seguidas. Ele também é o grande favorito para o Mundial de 2027, que começa em meados de dezembro. No ranking mundial baseado na premiação em dinheiro (Order of Merit), sua vantagem é de mais de 2 milhões de libras.

Também por dominar tanto o cenário dos dardos e nem sempre agir de forma justa com os adversários no palco, ele já adquiriu certa fama de bad boy. O astro agora até boicota torneios na Holanda e na Alemanha, porque não quer mais ser vaiado e insultado pelo público local.