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Jose Mourinho afirma que não está preocupado com a próxima pausa para as seleções, apesar de o Real Madrid se preparar para enfrentar o Valencia em La Liga. O técnico português está totalmente concentrado na ameaça de um Valencia revigorado e determinado no Mestalla.

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Mourinho minimiza a pausa

Mourinho descartou preocupações com a recente pausa para jogos de seleções antes do retorno do Madrid à La Liga. O técnico português prepara seu elenco para uma difícil visita ao Valencia, no Mestalla. O Real Madrid entrará em campo na noite de sábado pela 12ª rodada. Muitos dos principais jogadores de Mourinho passarão as próximas duas semanas viajando e atuando por suas respectivas seleções.

O treinador do Madrid insiste, porém, que esses compromissos internacionais não são sua principal preocupação no momento. Toda a sua atenção está voltada para conquistar um resultado positivo contra um adversário perigoso no campeonato nacional.

Um teste difícil no Mestalla

A principal preocupação de Mourinho é a vantagem física que o Valencia pode ter neste fim de semana. Ele destacou que o próximo adversário teve um período ininterrupto para se preparar para o confronto decisivo. Em entrevista à imprensa na Ciudad Real Madrid, Mourinho deixou claras suas prioridades imediatas.

“Estou preocupado com o jogo de amanhã, preocupado, por assim dizer”, explicou Mourinho no site oficial do clube. “A dificuldade do jogo de amanhã é o que me preocupa. A seleção não é um problema. Que os treinadores respeitem os jogadores, os minutos que lhes dão e a proteção contra possíveis lesões.”

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Respeito aos compromissos com as seleções

Embora treinadores de clubes frequentemente lamentem as pausas para jogos de seleções, Mourinho adotou uma postura surpreendentemente ponderada. Ele ressaltou que representar uma seleção continua sendo motivo de orgulho para seus jogadores, desde que sejam preservados.

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“Não me preocupa nem um pouco que um jogador tenha a honra de atuar por seu país”, acrescentou. “Para mim, o problema é o jogo de amanhã, contra um time descansado que teve a semana inteira para se preparar, com um treinador que não está preocupado em jogar bonito ou não, mas em vencer a partida a qualquer custo. É um jogo muito difícil, e é isso que me preocupa.”

De olho nos três pontos no Mestalla

A vitória é indispensável para o Madrid diante do Valencia neste fim de semana. A equipe de Mourinho ocupa atualmente a terceira posição na La Liga, com 27 pontos em 11 jogos, três atrás do líder Barcelona. Enquanto isso, o Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid, segundo colocado, em outra partida, o que pode dar ao Real Madrid a oportunidade de aumentar a pressão na parte de cima da tabela.