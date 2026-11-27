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O capitão do West Ham, Jarrod Bowen, segue confiante de que Scott Parker, especialista em conquistar acessos, pode levar o clube de volta à Premier League já nesta temporada, antes do confronto de sábado com o Stoke City. Em meio a uma sequência difícil de seis jogos sem vencer na Championship, o atacante também cobrou dos companheiros que parem de dar desculpas e mostrem seu valor.

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Bowen aposta em Parker para conquistar o acesso

Bowen manifestou apoio a Parker enquanto o West Ham tenta salvar uma campanha irregular. Já sob o comando de seu segundo treinador após a saída de Nuno Espirito Santo , o time, inicialmente apontado como um dos favoritos ao acesso, está muito aquém das expectativas. Por ter disputado a segunda divisão pelo Hull City, o capitão sabe que os acessos conquistados por Parker com Fulham, Bournemouth e Burnley não poderão se repetir sem o comprometimento de todo o elenco.

Capitão destaca as exigências da luta pelo acesso

Apesar da queda recente de rendimento, Bowen continua sendo peça fundamental para manter o West Ham perto da disputa pelo acesso. Depois de resistir às especulações sobre uma saída no verão, após o rebaixamento, e assinar um contrato revisado até 2030, o capitão soma sete gols e sete assistências em 17 partidas pela liga.

Questionado pela talkSPORT sobre as chances de acesso do clube durante o evento EFL Power of 72, que celebra o trabalho realizado ao longo de todo o ano pelas entidades beneficentes dos clubes, responsáveis por apoiar mais de um milhão de pessoas a cada temporada, Bowen respondeu: “Estou muito, muito confiante nesse sentido. Mas o acesso é o objetivo final, e você precisa merecê-lo a cada semana. Não pode simplesmente esperar que aconteça.

“Esta é uma das ligas mais difíceis de sair. Você precisa estar presente a cada semana. Cada jogo será diferente, mas precisamos ter consistência e humildade, fazer as coisas da maneira certa e, com sorte, comemorar quando maio chegar.”

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Capitão não aceita desculpas

A menção de Bowen a maio ganha ainda mais importância diante das crescentes especulações de que ele pode sair em janeiro caso o acesso fique fora de alcance. Ao contrário do capitão, vários reforços caros não têm feito sua parte. Taty Castellanos e Pablo, contratados em janeiro passado por um total de 47 milhões de libras, marcaram juntos apenas dois gols na liga, enquanto Arne Engels, contratado do Celtic por 22 milhões de libras no verão, também não correspondeu às expectativas.

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As atuações apagadas levantaram dúvidas sobre se alguns jogadores do elenco subestimaram as exigências da divisão, mas Bowen rejeitou categoricamente essa hipótese ao dizer à emissora: “Acho que, no fim das contas, você nunca quer recorrer à desculpa de que jogadores de peso não entendem a liga, porque somos todos profissionais, queremos vencer e sabemos que cada jogo será diferente de alguma forma e difícil conforme o que a partida exigir.

“Não podemos nos apoiar muito nisso. Temos apenas de encarar os fatos: não jogamos bem o suficiente e não conseguimos os resultados. Isso aconteceu porque não fomos bons o suficiente.

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“Sabemos disso, mas também sabemos que podemos jogar muito, muito bem. Precisamos continuar provando e mostrando isso.”

Stoke será um teste difícil

O time de Parker terá uma oportunidade imediata de interromper a queda neste fim de semana, quando o Stoke, segundo colocado, visitar Londres. O visitante chega em grande fase, com seis vitórias nos últimos sete jogos pela liga, e ganhou força na parte de cima da tabela. Uma vitória mostraria que o elenco está reagindo ao trabalho de Parker e reduziria as dúvidas que persistem sobre o futuro de Bowen em janeiro.