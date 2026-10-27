“Estou muito feliz que Harry tenha conquistado isso pela Inglaterra”: Aaron Danks exalta vitória de Kane na Bola de Ouro antes de confronto do Bayern de Munique com o Magdeburg pela Copa da Alemanha

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O auxiliar técnico do Bayern de Munique, Aaron Danks, manifestou orgulho pela mais recente marca individual de Harry Kane e destacou a importância do atacante tanto para o clube quanto para a seleção. As conquistas individuais recentes do jogador trouxeram um clima positivo enquanto o gigante alemão se prepara para seus próximos compromissos na copa nacional.

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Bayern celebra conquista histórica de Kane

O ambiente na Saebener Strasse está mais animado graças a uma importante conquista individual enquanto o Bayern se prepara para seu próximo desafio na Copa da Alemanha. Danks aproveitou a oportunidade para parabenizar Kane publicamente por sua recente conquista da Bola de Ouro e destacou o impacto de um prêmio tão prestigioso no ânimo do elenco. O capitão da Inglaterra vive uma fase brilhante desde que chegou à Baviera, e essa nova premiação confirma sua condição de principal centroavante do mundo.

Danks ressaltou que o orgulho vai além do clube e também tem importância para a Inglaterra. “Não posso dizer que eu estava muito confiante. Ele precisava competir com jogadores de alto nível. A disputa foi muito acirrada. Trabalhamos muito de perto com ele e vemos o esforço que faz. Estou muito feliz por ele. Como inglês, não sou totalmente imparcial aqui. Mas vejo como ele trabalha duro todos os dias. Estou feliz por ele e também pelo clube; isso mostra o que o clube representa. Estou muito orgulhoso. Também fico muito contente por Harry ter conquistado esse prêmio para a Inglaterra, como o primeiro jogador a fazê-lo desde Michael Owen. Agora ele vai voltar e seguir em frente com o profissionalismo e a humildade de sempre”, disse.

Kane não se acomoda após conquista

Danks destacou a dedicação incansável e a disciplina mental inabalável de Kane, observando que o atacante direciona constantemente sua energia para melhorar. Em vez de se prender a partidas ou conquistas anteriores, Kane mantém um alto nível de concentração, sem perder a humildade e sempre motivado pelo que vem pela frente.

“Sei que Harry agora vai se concentrar totalmente em seu próximo gol, sua próxima atuação, seu próximo jogo. Ele retomará imediatamente aquela postura profissional”, afirmou Danks. “A declaração de Harry foi fantástica para todos os jovens jogadores; ele não se dirigia a ninguém em particular. Ele trabalha muito para estar bem preparado. Seu sucesso fala por si. Há alguns anos, muita gente dizia que ele nunca ganharia nada. Agora essas conquistas estão chegando, e ele deixa que seu sucesso fale por si.”

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Bayern mantém os pés no chão em meio à euforia pela Bola de Ouro

A euforia pela conquista histórica da Bola de Ouro por Harry tomou conta do vestiário, mas Danks está determinado a manter o elenco com os pés no chão. Ao falar sobre a empolgação evidente após a cerimônia, o treinador destacou o contraste entre a glória individual e as exigências constantes do futebol de primeira divisão, refletindo sobre os altos e baixos vividos por sua equipe nas últimas semanas.

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“Você vê os extremos que a vida pode oferecer. A imensa alegria que Harry sentiu ontem e os momentos que vivemos nas últimas semanas. É importante perceber que as pessoas são o que mais importa. Como treinador, é preciso entender como extrair o melhor dos jogadores. Quando enfrentamos desafios, precisamos confiar na união da equipe; isso nos tornará ainda mais fortes”, comentou.

Respeito ao desafio contra o Magdeburg

Apesar das comemorações pela conquista de Kane, Danks insistiu que a equipe segue totalmente concentrada no compromisso pela copa nacional. A comissão técnica analisou minuciosamente o time da segunda divisão e alertou que suas atuações recentes indicam que ele pode causar sérios problemas se o líder da Bundesliga perder a concentração. Danks ressaltou a necessidade de respeitar o adversário e observou que o Magdeburg vive uma sequência positiva de resultados na 2. Bundesliga.

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“É uma boa equipe, com um bom treinador, boas ideias e princípios sólidos. Está em boa fase e começou bem a temporada. Este jogo é um momento especial para eles. Precisaremos igualar a energia que temos mostrado recentemente para demonstrar do que somos capazes”, afirmou Danks.