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Pilar da defesa do Arsenal, Gabriel Magalhaes viveu uma tarde dos sonhos no Emirates ao marcar um gol decisivo contra o Everton e celebrar um marco pessoal importante. O zagueiro brasileiro ajudou a equipe de Mikel Arteta a manter o ritmo no topo da tabela da Premier League após oito rodadas.

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Uma tarde histórica para o brasileiro

Gabriel não poderia ter imaginado uma 200ª partida na Premier League melhor. O zagueiro teve uma atuação imponente durantea vitória por 2 a 0 sobre o Everton e garantiu os três pontos com uma cabeçada precisa no segundo tempo. O resultado foi importante para o Arsenal, que passou a dividir a liderança da Premier League após oito jogos disputados na atual temporada.

O gol foi incomum para Gabriel: seu primeiro com bola rolando na elite do futebol inglês. Depois de permanecer no ataque após uma jogada ofensiva, ele estava no lugar certo para receber um cruzamento de Ben White e mandar a bola para a rede. Foi seu 21º gol na liga pelo clube do norte de Londres, reforçando sua reputação como uma das maiores ameaças pelo alto no futebol mundial atualmente.

Na busca por recordes históricos de gols

Os números de Gabriel diante do gol são cada vez mais difíceis de ignorar para quem estuda a história do futebol. Seu gol mais recente foi o 14º de cabeça na Premier League, marca que o coloca em segundo lugar na lista de jogadores do Arsenal com mais gols de cabeça na competição. Ele está atrás apenas do ex-atacante do Arsenal Olivier Giroud, um feito notável para um jogador cuja principal responsabilidade é evitar gols do outro lado do campo.

Gabriel demonstrou muito orgulho após sua 200ª partida pelo clube na Premier League, classificando a marca como uma honra imensa e uma ocasião memorável. “Estou me sentindo muito bem. Foi um dia especial para mim, e fazer minha 200ª partida na Premier League com esta camisa é um prazer. Estou muito feliz e agradeço aos torcedores pelo carinho, mas o mais importante hoje foram os três pontos. Vou estar sempre na área, quero marcar gols, mas também quero ser o melhor na defesa da nossa área. Hoje aconteceu, e estou muito feliz por marcar meu primeiro gol da temporada”, disse Gabriel no site oficial do clube.

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“Estou muito orgulhoso de mim mesmo. Tudo o que faço é para me tornar mais forte, aprender todos os dias, e estou muito feliz por fazer minha 200ª partida com esta camisa”, acrescentou Gabriel.

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Uma parceria improvável na defesa

A partida também destacou o entrosamento crescente entre Gabriel e seu novo companheiro de zaga, Ezri Konsa. Em uma coincidência estatística rara, os dois zagueiros marcaram contra o Everton. Foi a primeira vez que dois zagueiros do Arsenal fizeram gols no mesmo jogo da liga desde fevereiro de 2024, quando Gabriel e William Saliba balançaram as redes em uma atuação dominante contra o West Ham de David Moyes.

Gabriel revelou que a coincidência foi assunto entre os jogadores logo após o apito final. “Eu e Ezri acabamos de falar sobre isso no vestiário”, disse, rindo. “Trabalhamos muito todos os dias. Hoje aconteceu: os dois zagueiros marcaram, então estamos muito felizes. Ele é um cara excelente; conhecemos a qualidade dele desde que chegou ao Arsenal. Ele mostra sua qualidade e consegue atuar em alto nível. Estou muito feliz por tê-lo conosco.”

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Foco na disputa pelo título

Embora os feitos individuais e os gols tenham rendido muitos assuntos após a partida, Gabriel logo voltou a atenção para os objetivos coletivos da equipe. A capacidade do Arsenal de conquistar resultados contra adversários resistentes como o Everton será fundamental para manter sua posição no topo da tabela. O brasileiro acredita que o elenco está bem preparado para a sequência desgastante de jogos nos próximos meses.

O zagueiro concluiu sua avaliação do momento atual destacando o trabalho incansável da equipe nos treinos. “Acho que trabalhamos muito todos os dias para ser o melhor time, então estamos muito felizes e seguimos em frente. A Premier League acabou de começar e estamos prontos para os jogos que faltam”, afirmou.