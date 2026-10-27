“Estou muito feliz por Harry ter conquistado isso pela Inglaterra”: Aaron Danks exalta conquista da Bola de Ouro por Kane antes do duelo do Bayern de Munique com o Magdeburg pela Copa da Alemanha

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O auxiliar técnico do Bayern de Munique, Aaron Danks, disse estar orgulhoso da mais recente marca individual de Harry Kane e destacou a importância do atacante tanto para o clube quanto para a seleção. As conquistas recentes do jogador criaram um clima positivo enquanto o gigante alemão se prepara para seus próximos compromissos na copa nacional.

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Bayern celebra conquista histórica de Kane

O ambiente em Saebener Strasse ganhou ânimo com o reconhecimento individual recebido por Kane, enquanto o Bayern se prepara para seu próximo desafio na Copa da Alemanha. Danks aproveitou a oportunidade para parabenizá-lo publicamente por sua recente conquista da Bola de Ouro e destacou o impacto de um prêmio tão prestigioso no moral do elenco. O capitão da Inglaterra vive uma fase espetacular desde que chegou à Baviera, e a mais recente honraria atesta sua condição de principal centroavante do mundo.

Danks ressaltou que o orgulho vai além do clube e também tem importância para a Inglaterra. "Não posso dizer que eu estava muito confiante, pois ele precisava competir com jogadores de alto nível. A disputa foi muito apertada. Trabalhamos bem de perto com ele e vemos o esforço que faz. Estou muito feliz por ele. Como inglês, não sou totalmente imparcial aqui. Mas vejo como ele trabalha duro todos os dias. Estou feliz por ele e também pelo clube; isso mostra o que o clube representa. Tenho muito orgulho. Também fico muito feliz por Harry ter conquistado isso pela Inglaterra, como o primeiro jogador a fazê-lo desde Michael Owen. Agora ele vai voltar e seguir com sua postura profissional e humilde de sempre", disse.

Kane não se acomoda com as conquistas

Danks destacou a dedicação incansável e a disciplina mental inabalável de Kane, observando que o atacante direciona constantemente sua energia para continuar evoluindo. Em vez de se prender a partidas ou conquistas anteriores, Kane mantém um nível de concentração de elite que o ajuda a manter os pés no chão e a seguir motivado pelo que vem pela frente.

"Sei que Harry agora vai se concentrar totalmente em seu próximo objetivo, sua próxima atuação, seu próximo jogo. Ele retomará imediatamente aquela postura profissional", afirmou Danks. "A declaração de Harry foi fantástica para todos os jovens jogadores; ele não a dirigiu a ninguém em particular. Ele trabalha incrivelmente duro para estar bem preparado. Seu sucesso fala por si. Há alguns anos, muita gente dizia que ele nunca ganharia nada. Essas conquistas estão chegando agora; ele deixa que seu sucesso fale por si."

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Pés no chão em meio à euforia pela Bola de Ouro

A euforia pela conquista histórica da Bola de Ouro por Harry tomou conta do vestiário, mas Danks está determinado a manter seu elenco com os pés no chão. Ao comentar a empolgação após a cerimônia, o técnico destacou o forte contraste entre a glória individual e a rotina exigente do futebol da primeira divisão, refletindo sobre as emoções vividas por sua equipe nas últimas semanas.

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"Você vê os extremos que a vida tem a oferecer. A imensa alegria que Harry sentiu ontem e os momentos que vivemos nas últimas semanas. É importante perceber que as pessoas são o que mais importa. Como técnico, você precisa entender como tirar o melhor de seus jogadores. Quando enfrentamos desafios, precisamos confiar na união da equipe; isso nos tornará ainda mais fortes", comentou.

Respeito pelo desafio contra o Magdeburg

Apesar das comemorações pela conquista de Kane, Danks insistiu que a equipe segue totalmente concentrada no compromisso pela copa nacional. A comissão técnica fez uma análise minuciosa do adversário da segunda divisão e alertou que suas atuações recentes indicam que ele pode causar grandes problemas se o líder da Bundesliga perder a concentração. Danks ressaltou a necessidade de respeitar o adversário e observou que o Magdeburg vive uma sequência positiva de resultados na 2. Bundesliga.

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"É uma boa equipe, com um bom técnico, boas ideias e princípios sólidos. Está em boa fase e começou bem a temporada. Este jogo é um momento especial para eles. Precisaremos igualar a energia que mostramos recentemente para demonstrar do que somos capazes", afirmou Danks.