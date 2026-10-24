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Nicolas Jackson comemorou após marcar os dois gols da vitória do Aston Villa por 2 a 1 sobre o Manchester City no sábado. O atacante elogiou Unai Emery, seus companheiros de equipe e a torcida depois do resultado, que encerrou o início perfeito do City na Premier League e deu ao Villa sua primeira vitória em casa no campeonato nesta temporada.

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Dois gols contra os líderes

Em entrevista à TNT Sports após a partida, Jackson comentou sua atuação decisiva. O atacante marcou os dois gols do Villa, encerrou a sequência de sete vitórias seguidas no campeonato da equipe de Enzo Maresca e ressaltou que marcar gols é apenas parte do seu trabalho.

“É o meu trabalho, então fico muito feliz por fazê-lo sempre”, disse Jackson. “Espero continuar sem lesões para seguir trabalhando pelo treinador e pela equipe. Estou muito feliz por termos vencido, e isso é o mais importante para mim.”





Em boa fase sob o comando de Emery

Jackson marcou seis gols em seus últimos seis jogos por todas as competições e vive boa fase sob o comando de Emery, que o treinou no Villarreal. O atacante, dispensado por Maresca no Chelsea antes de chegar como substituto de Ollie Watkins, atribui ao treinador e aos companheiros a rápida adaptação.

“Estou muito feliz, sabe? Acima de tudo, estou muito feliz com o treinador, com os jogadores da equipe e com a torcida”, explicou Jackson. E acrescentou: “Não é fácil, mas fica mais fácil por causa do treinador e dos jogadores, claro. É um vestiário incrível, um treinador incrível.”









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Villa Park volta a ser um obstáculo

O Villa Park continua sendo um estádio difícil para o Manchester City, que não vence ali há várias temporadas. A vitória também foi a primeira do Villa em casa pelo campeonato nesta temporada. Jackson reconheceu o tamanho do desafio, mas destacou a importância dos três pontos.

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“Incrível, difícil, sabe? Mas conseguimos a vitória, e isso era o mais importante. Sabemos que é uma equipe muito forte, que lidera o campeonato, então estamos muito felizes por termos vencido”, disse Jackson. Ele concluiu: “Graças a Deus conseguimos a primeira vitória em casa no campeonato.”

O que vem pela frente?

O Aston Villa tentará aproveitar o embalo contra o Bournemouth, pela Copa da Liga Inglesa, antes de enfrentar o Fulham pela Premier League. O Manchester City, que segue na liderança com 21 pontos apesar da derrota, agora se prepara para dois jogos contra o Brighton: o primeiro pela copa, na quarta-feira, e o segundo pelo campeonato, no sábado.