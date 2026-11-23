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Goncalo Ramos admitiu estar aliviado após voltar a marcar na vitória contundente do AC Milan por 5 a 1 sobre o Frosinone, no domingo. O atacante português tem sido alvo de intensa cobrança desde sua badalada transferência para o San Siro, no verão europeu, mas sua última atuação indica que ele começa a se adaptar ao futebol italiano.

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Pressão diminui após gol de Ramos

Ramos carrega uma grande expectativa desde que chegou ao Milanello. Contratado por um valor significativo na janela de transferências do verão europeu, o ex-jogador do Benfica vinha tendo dificuldades para repetir sua eficiência nas finalizações na Série A e tinha apenas três gols antes da visita do Frosinone. No entanto, o atacante teve uma atuação de destaque no San Siro : além de marcar, foi decisivo na construção de vários outros gols da goleada. Sua dedicação também chamou a atenção, já que ele atrapalhou constantemente a defesa visitante.

Em entrevista à Sky Sport Italia, conforme citado pelo TUTTOmercatoWEB, o atacante falou sobre seu gol e a evolução da equipe. “Estou muito feliz por ter marcado. O mais importante é que vencemos e fizemos um bom jogo como equipe. Os três pontos são sempre o mais importante”, disse.

A construção de uma nova cultura no San Siro

A vitória é mais um sinal de que o elenco começa a se entrosar sob o atual projeto técnico. Ramos elogiou prontamente o ambiente no clube e sugeriu que a sintonia entre os jogadores está melhorando rapidamente nos bastidores. O português acredita que a evolução coletiva do grupo está cada vez mais evidente para quem acompanha das arquibancadas a adaptação da equipe a uma nova identidade tática.

“Sim, tudo está indo muito bem aqui: a equipe, o espírito, o ambiente”, explicou Ramos ao ser perguntado se está feliz no clube. “Estamos nos conhecendo melhor a cada dia, a cada semana, depois de cada treino, e acho que todos podem ver isso em campo, como hoje. Estamos construindo algo bonito e queremos continuar trabalhando e seguindo em frente.”

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Preocupação com lesão e avaliação do técnico

A torcida do Milan teve um breve momento de preocupação quando Ramos pareceu sentir um pequeno problema físico. O técnico Ruben Amorim defendeu prontamente sua decisão de substituir Ramos antes do previsto e afirmou estar muito feliz pelo atacante, apesar da evidente frustração do jogador ao sair de campo. Para o treinador, preservar Ramos foi uma questão de pragmatismo diante de uma sequência intensa de jogos. Com compromissos exigentes pela Liga Europa pela frente e pouco tempo para recuperação, Amorim deixou claro que o clube simplesmente não pode se dar ao luxo de perder mais jogadores por lesão.

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“Não podemos perder mais jogadores. Todos os nossos jogadores podem atuar em todas as partidas, mas temos pouco tempo para nos recuperar para a Liga Europa, então não podemos correr riscos. Foi melhor tirá-lo: imagino que ele não tenha ficado feliz, mas estou feliz por ele, pelo gol dele, especialmente pelo 2 a 0. Foi um gol que fez a diferença em uma partida contra uma equipe muito forte nas transições em situações de um contra um”, afirmou Amorim.

O que vem pela frente para o AC Milan

Com um confronto decisivo contra o Olympiacos pela Liga Europa pela frente, o retorno do atacante à boa fase não poderia vir em melhor hora. Amorim tem ressaltado a importância desses jogos continentais e alertado que não conseguir a classificação seria um revés significativo para os objetivos do clube. Contar com um camisa 9 confiante no comando do ataque será essencial para atravessar uma sequência difícil de partidas e garantir uma vaga na fase eliminatória da competição. À medida que os jogadores se adaptam às suas funções, a torcida do AC Milan espera que essa vitória dominante seja apenas o começo de uma sequência de grandes atuações, tanto no cenário nacional quanto no europeu.