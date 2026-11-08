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O Liverpool conquistou três pontos importantes em Selhurst Park para acompanhar os líderes da Premier League, mas o clima após a partida esteve longe de ser de comemoração para o técnico Andoni Iraola. Apesar da atuação eficiente com que o Liverpool superou um Crystal Palace em dificuldades, o espanhol ficou furioso com uma decisão da arbitragem nos minutos finais que, em sua opinião, evidenciou a falta de uniformidade nos critérios da competição.

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Redenção em Selhurst Park

O Liverpool puniu as chances desperdiçadas pelo Crystal Palace em Selhurst Park quando Alexis Mac Allister abriu o placar cinco minutos antes do intervalo, de cabeça, após uma jogada ensaiada de falta. Florian Wirtz ampliou aos 14 minutos do segundo tempo, após passe de Bradley Barcola, antes de Alexander Isak marcar seu sétimo gol nesta edição da Premier League e fazer o terceiro. Eddie Nketiah converteu um pênalti nos acréscimos, após falta de Milos Kerkez, mas o gol serviu apenas de consolo para os donos da casa.

Após o apito final, Iraola ressaltou a importância do resultado: “Foi uma vitória importante para nós antes da pausa para as seleções, depois da semana que tivemos. Além disso, chegamos muito tarde da Turquia na noite de quinta-feira. Sei que eles também jogaram, mas era importante terminar com uma vitória. Tivemos um pouco de dificuldade defensiva no primeiro tempo, mas depois controlamos bem o jogo, embora eu esteja um pouco chateado com o pênalti no fim.”

O momento do primeiro gol foi especialmente satisfatório para a comissão técnica, que vinha treinando jogadas de bola parada. “Foi um momento decisivo da partida”, explicou Iraola à Sky Sports. “Já merecíamos, antes desta temporada, marcar nessas cobranças de falta pelas laterais. Alexis [Mac Allister] chegando na primeira trave nessas jogadas. Naquele momento, nós criávamos chances, eles criavam chances, o jogo estava bastante equilibrado. Ir para o vestiário vencendo por 1 a 0 foi fundamental.”

Entrosamento no ataque e atuação decisiva de Alisson

Iraola elogiou a atuação decisiva de Wirtz depois que o Liverpool se recuperou das derrotas consecutivas para o Fenerbahce, na Champions League, e para o Arsenal, na Premier League. Ao comentar o desempenho do alemão, o treinador afirmou: “Estou muito satisfeito. Acho que ele fez um ótimo trabalho hoje. É um belo gol: a movimentação de Alex [Isak] para abrir espaço atrás para a finalização, o passe de Bradley. Acho que foi uma grande jogada e estou feliz por ele.”

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Embora os atacantes tenham recebido os holofotes, as intervenções de Alisson Becker foram igualmente fundamentais para garantir os três pontos. O goleiro brasileiro precisou fazer seis defesas ao longo da tarde, incluindo uma intervenção excepcional quando o placar ainda estava empatado. Iraola elogiou o goleiro titular: “Especialmente no primeiro tempo, com o placar em 0 a 0, ele fez uma defesa brilhante. Foi fundamental porque, nesse tipo de jogo, marcar primeiro é importante. Naquele momento, ele foi muito bem.”

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Iraola critica inconsistência “irritante” do VAR

A tarde perdeu parte do brilho nos instantes finais, quando a arbitragem assinalou falta de Kerkez dentro da área, permitindo que Nketiah marcasse de pênalti o gol de consolação. A decisão deixou Iraola furioso. “Estou muito chateado porque, na nossa área, eles marcam pênaltis e, na outra área, agora eles marcam”, afirmou o treinador do Liverpool. “Sei que estávamos vencendo por 3 a 0 e que era o minuto 95, mas estou muito chateado. É um choque de cabeça com cabeça, mas, mesmo assim, é Osario em Milos [Kerkez]. É um choque de cabeças. Você pode dizer que estava 3 a 0, mas, para mim, há mais do que isso, porque não é a primeira vez nesta temporada. E, quando você compara... Estou muito chateado.”

“O VAR demorou muito”, acrescentou Iraola. “Quando você marca um pênalti e eles levam dois minutos, veem o lance duas, três vezes, estão encontrando uma maneira de o VAR não intervir. Não é fácil terminar um jogo sem sofrer gols na Premier League, e queríamos vencer por 3 a 0. Não é só por causa desse pênalti, mas por muitas coisas.”

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Preocupação no Liverpool antes da pausa para as seleções

A vitória destaca o bom desempenho do Liverpool fora de casa: o clube soma agora 13 pontos como visitante nesta temporada da Premier League, mais do que qualquer outra equipe da competição e igualando sua maior pontuação após os cinco primeiros jogos fora de casa em uma campanha da liga. “Você quer terminar com uma vitória. Isso nos coloca em uma posição melhor, mas precisamos continuar melhorando”, admitiu o treinador ao falar sobre o embalo da equipe.

O receio de novas baixas preocupa o espanhol às vésperas de uma fase crucial da temporada. “Agora estamos todos rezando porque, na última pausa para as seleções, perdemos três jogadores, e isso é a última coisa de que precisamos”, confessou Iraola. “Espero que tudo corra bem e que não percamos ninguém desta vez.”