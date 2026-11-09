“Estou muito cansado e também decepcionado”: Matheus Cunha admite que estar na zona de rebaixamento “não é normal” após empate eletrizante do Manchester United por 4 a 4 com o Aston Villa

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O atacante do Manchester United Matheus Cunha expressou cansaço e frustração depois que sua equipe se recuperou duas vezes de uma desvantagem de dois gols para arrancar um empate em 4 a 4 com o Aston Villa em casa. Apesar de conquistar um ponto de forma dramática nos minutos finais em Old Trafford, no domingo, o Manchester United chega à pausa de novembro para os jogos das seleções amargando a 18ª posição.

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Atacante brasileiro lamenta começos lentos

Cunha jogou os 90 minutos no domingo, depois de ter sido decisivo na vitória de virada por 3 a 2 sobre a Roma pela Champions League no meio da semana. Ele sofreu um pênalti aos 16 minutos, ao ser derrubado por Boubacar Kamara, e testou o goleiro Zion Suzuki com um chute de longe. Bruno Fernandes converteu a cobrança antes de Youri Tielemans igualar o placar, após os gols de Alysson e Nicolas Jackson no início da partida. Depois que um gol de pênalti de John McGinn e outro de Leon Goretzka fizeram o placar chegar a 4 a 2, gols de Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu nos acréscimos garantiram o empate.

Viradas no fim mascaram problema de mentalidade

Ao questionar por que sua equipe só demonstra urgência depois de sair atrás no placar, Cunha disse à Sky Sports: "Estou muito cansado e também decepcionado. Depois do jogo da outra noite [contra a Roma], conversamos sobre como sofremos gols e temos a mentalidade para reagir na partida.

"Aconteceu de novo: tivemos que jogar como o Manchester United e partir para o ataque. Mostramos coragem, mas só fazemos isso depois de sofrer gols.

"Mostramos personalidade depois de sofrer gols. Se tivéssemos mostrado essa personalidade e coragem antes, ganharíamos mais jogos.

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"Não sei por que estamos dificultando as coisas para nós mesmos. Todos nós trabalhamos duro e queremos ser os melhores. Precisamos mudar nossa mentalidade desde o início."

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Atacante compreende a frustração da torcida

O United não conseguiu terminar nenhum dos primeiros 10 jogos da liga sem sofrer gols, algo que não acontecia desde 1986-87. O clube ocupa sua pior posição nesta altura de uma campanha na primeira divisão desde que estava em 20º lugar naquela mesma temporada.

Ao reconhecer por que a torcida em Old Trafford está insatisfeita, Cunha acrescentou: "Antes de jogarmos, todos somos torcedores. Dá para entender por que eles estão frustrados. Isso é completamente compreensível; nós entendemos.

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"Estamos em campo e precisamos lidar com isso. Precisamos mudar a mentalidade, entrar no jogo. Não acho que os torcedores estejam contra nós; eles só querem nos ver jogar bem e vencer partidas.

"Antes de qualquer coisa, precisamos olhar para nós mesmos: jogadores e comissão técnica. É um clube enorme, e passar por algo assim [estar tão abaixo na tabela] não é normal."

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Confronto com o Liverpool aguarda após a pausa

Sem vencer há oito jogos na Premier League, igualando uma sequência sem vitórias registrada entre abril e maio de 2025, o United agora certamente passará pelo menos 15 dias consecutivos na zona de rebaixamento, sua maior permanência nessa situação na primeira divisão desde um período de 28 dias entre setembro e outubro de 1986. Cunha e seus companheiros precisam aproveitar a pausa de duas semanas para os jogos das seleções para corrigir as falhas defensivas. Quando os campeonatos nacionais forem retomados daqui a duas semanas, o Manchester United terá pela frente um confronto difícil com o rival Liverpool.