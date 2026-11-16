«Estou louco?!»: Jurgen Klopp responde às críticas sobre as opções defensivas antes do duelo entre Alemanha e Países Baixos

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O selecionador da Alemanha, Jurgen Klopp, defendeu a sua política de rotação e elogiou a excecional profundidade da equipa na defesa. Klopp abordou as escolhas táticas antes do jogo decisivo da Liga das Nações da UEFA frente aos Países Baixos.

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Klopp gere a intensidade da equipa antes do teste frente aos Países Baixos

A Alemanha chega ao último jogo do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA, frente aos Países Baixos, sabendo que uma vitória em Berlim lhe garantirá um lugar nos quartos de final. O selecionador Jurgen Klopp enfrentou as inevitáveis perguntas sobre as suas escolhas para a equipa, sobretudo depois de ter deixado Nico Schlotterbeck no banco e optado por Malick Thiaw frente à Sérvia para lidar com o jogo de bolas longas.

Como se espera que os Países Baixos adotem uma abordagem técnica, assente na posse de bola, são previstos novos ajustes táticos.

Klopp mantém-se empenhado em preservar uma elevada intensidade física durante os 96 minutos, recorrendo a uma rotação estratégica.

O impacto ao longo de todo o jogo acima do onze inicial

Questionado pelos jornalistas sobre as escolhas dos jogadores e se boas exibições garantem a titularidade imediata, Klopp explicou a sua abordagem global à gestão do plantel e à mentalidade da equipa.

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«A minha decisão está tomada, mas não vos vou dizer qual é. Em princípio, na vida, se alguém joga muito bem, isso aumenta certamente as suas hipóteses de voltar a jogar. No entanto, não é preciso colocá-lo logo como titular alguns dias depois; tudo tem de ser ponderado com cuidado», afirmou Klopp.

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«Para mim, o mais importante é que a equipa consiga manter uma intensidade elevada durante 95 a 96 minutos. O jogador que começa o jogo é importante, mas não é muito mais importante do que aquele que o termina.»

Klopp rejeita uma hierarquia rígida na defesa

Klopp também defendeu com veemência as opções da Alemanha para o centro da defesa, insistindo que a seleção dispõe de uma profundidade e flexibilidade extraordinárias no eixo defensivo.

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«Sei que vocês podem achar que estou louco por ser sempre positivo em relação a esta situação. Mas passei muito tempo a ver vídeos dos defesas nos últimos meses, mesmo sem a intenção de os comprar. A posição de defesa-central é uma área em que sinto que a nossa equipa está muito, muito, muito segura», sublinhou Klopp.

«Os jogadores que estão aqui são de topo. Waldemar Anton está lesionado, em casa, e também é um jogador de topo. Já para não falar da geração sub-21 que espera no escalão abaixo. Não vejo necessidade de estabelecer uma hierarquia rígida neste momento.»

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Flexibilidade tática frente a adversários técnicos

Klopp explicou que a configuração da sua linha defensiva continuará a ser flexível, adaptando-se às características físicas e táticas específicas de cada adversário.

Quer opte por voltar a chamar defesas tecnicamente fortes, quer por utilizar especialistas para contrariar perfis específicos de avançados, Klopp já tem o seu plano de jogo definido.

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A Alemanha está totalmente preparada para pôr em prática a visão do seu selecionador e conquistar uma vitória marcante em Berlim.