“Estou em uma missão de extrema importância”... Bernardo Silva se recusa a falar sobre o Real Madrid e aceita seu novo papel

Bernardo Silva, o novo jogador do Real Madrid, falou pela primeira vez durante sua estadia com a seleção portuguesa, nos Estados Unidos.

Dois dias antes do confronto contra a Croácia em Toronto, o meio-campista abordou todos os assuntos mais comentados relacionados a ele e à sua equipe.

Questionado sobre o Real Madrid em uma coletiva de imprensa, ele respondeu: “Não vou responder a perguntas sobre o Real Madrid; estou em uma missão de extrema importância que não me permite focar em mais nada. Estou feliz, mas meu foco está na seleção nacional. As próximas semanas serão inteiramente dedicadas à seleção nacional”.

Sobre ter se tornado reserva na seleção portuguesa, ele afirmou: “Entendo a pergunta, mas ela não vem ao caso. Somos muitos e todos viemos pelo mesmo motivo. Viemos com a ambição de jogar, e o técnico tem uma tarefa difícil. Já passei por isso na minha carreira e, claro, quero fazer parte da equipe; acredito que posso ajudar. Estou pronto para ajudar de qualquer forma possível, seja jogando por cinco minutos ou estando no vestiário”.

E continuou: “Estamos acostumados com isso; é um esporte que exige muita paixão, especialmente na seleção nacional. Estou aqui há muitos anos, então estou totalmente acostumado com isso”.

E acrescentou: “Trata-se de evitar altos e baixos e manter o mais alto nível de estabilidade. Trata-se de entender as razões do fracasso. A Copa do Mundo é uma competição acirrada para todas as seleções. Há aspectos que precisamos melhorar. A crítica faz parte do processo. Todos nós estamos dando o nosso melhor. Estamos em boa posição para seguir em frente. Temos total confiança de que tudo vai correr bem.”

Sobre se haveria condições difíceis na Copa do Mundo, Silva respondeu: “Não acredito nisso, pois as condições são as mesmas para ambas as equipes. Temos que nos adaptar. Isso não é desculpa alguma, pois os campos estavam em boas condições; temos que cumprir nosso dever e nos concentrar no que podemos controlar. Isso não importa. Temos que nos preparar e fazer nosso trabalho da melhor maneira possível”.

Sobre seu papel na seleção portuguesa, ele explicou: “Não me cabe falar sobre as decisões do técnico. Esse é o papel do técnico, que realiza um trabalho extremamente difícil. Todos vêm para cá com a intenção de jogar e fazer parte da equipe. É ele quem toma as decisões. Quando a questão não está em nossas mãos, cabe a nós dar o nosso melhor, criar um clima positivo e estar preparados para aproveitar a oportunidade quando ela surgir”.

Quanto à sua melhor posição, Bernardo Silva comentou: “Essa é uma pergunta difícil, pois já joguei em várias posições. Mas minhas características se encaixam melhor em uma posição específica. É difícil responder; sou mais adequado para jogar em determinadas posições. Se eu disser que sou meio-campista, como joguei durante toda a temporada pelo City, estaria contradizendo minha trajetória. Meu técnico me coloca em outras posições. Estou pronto. É claro que me adapto melhor às posições mais recuadas, mas estou aqui para ajudar”.