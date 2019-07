"Estou disposto a arriscar", diz Lampard sobre perigo de perder legado no Chelsea

Novo técnico dos Blues credita seu retorno ao clube pela sua capacidade e não apenas pela sua ligação com os Blues

No técnico do , Frank Lampard não está preocupado com os riscos de assumir o comando do time depois de ter se tornado uma lenda dos Blues em campo.

Aos 41 anos, Lampard admitiu que está arriscando seu legado ao entrar em Stamford Bridge, clube que é conhecido por contratar e demitir treinadores rapidamente, mas disse que tem abições de conquistar títulos como técnico.

"Talvez seja um risco. Eu sou bastante ousado. Você tem que estar no futebol porque no minuto em que me tornei técnico, o que eu queria fazer? Isso não é desrespeito ao Derby, um clube fantástico para mim, eu era ambicioso como jogador, queria treinar no topo", afirmou.

"A oportunidade de vir aqui, tendo ligação aqui, este é um clube óbvio que eu adoraria treinar, simplesmente isso. No minuto em que comecei como técnico, no minuto em que percebi que poderia ser o caso, se eu tiver sorte e for bem , eu pego o trabalho no Chelsea e arrisco isso", continuou.



(Foto: Getty Images)

"Estou disposto a arriscar. Acredito em mim mesmo. Eu gostaria de pensar que minha carreira de jogador está lá, é o que foi e tentarei ser o melhor técnico que puder. Eu entendo o risco, mas eu preferiria olhar para o lado positivo e posso fazer algo semelhante à minha carreira de jogador, mas posso ter sucesso além da minha carreira de jogador?", indagou.

Lampard lembrou ainda dos retornos de Pets Cech (assistente técnico e de desempenho), Joe Cole (divisões de base), para reforçar seu pensamento.

"É uma coisa fácil de apontar porque o fato de eu ter voltado, e outros terem voltado, mas as pessoas têm que ser boas o suficiente e ter a atitude certa para entrar e querer fazer isso, não porque você tenha jogado pelo clube. É isso que o clube vai procurar, não se o seu nome estiver ligado ao clube", concluiu.