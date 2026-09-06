Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Buffon disse: "Estou curioso para ver Woltemade. Quero ver se seu físico, seus 198 centímetros, combinados com uma técnica excelente, serão tão dominantes quanto eu espero."





Assim como anteriormente o ex-legionário italiano Karl-Heinz Riedle (60), Buffon se diz lembrado do jovem Zlatan Ibrahimovic ao ver Woltemade. Com a ex-estrela sueca, ele jogou durante dois anos pela Velha Senhora. Questionado se Woltemade pode ter um impacto semelhante ao de Ibrahimovic, Buffon respondeu: "Eu diria que sim. Woltemade pode ser um verdadeiro reforço."

Um pouco menos confiante em relação a Woltemade e ao setor ofensivo da Juve em geral está Gianluca Zambrotta (48), companheiro de Buffon no título mundial de 2006. Recentemente, ele reclamou na Gazzetta: "(Randal) Kolo Muani e Woltemade marcaram juntos cinco gols em 2026. Não estamos falando de qualquer time, mas da Juventus."

O ex-zagueiro, se fosse dirigente dos bianconeri, preferiria outro atacante no comando do ataque em vez dos dois ex-centroavantes da Bundesliga: "O elenco da Juventus está bem montado em termos de peças, mas eu teria feito de tudo para manter Vlahovic." No entanto, o sérvio se transferiu sem custos para o Besiktas, da Süper Lig, após o fim de seu contrato e negociações arrastadas.

Sem Vlahovic (26), mas provavelmente com Woltemade e Kolo Muani (27), a Juve enfrenta o Milan no domingo à noite, no duelo de destaque da rodada. Os dois gigantes venceram seus dois jogos de abertura após temporadas anteriores desastrosas.

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No Milan, sob o comando do novo técnico Ruben Amorim (41), há de fato "o entusiasmo do novo" e o time surfa "em uma onda de empolgação", mas Buffon vê a Juve à frente: "Quando há tantas mudanças, é preciso tempo até encontrar o equilíbrio certo. A Juventus tem a vantagem de que (o técnico Luciano) Spalletti já está lá há nove meses."

Até quando vai o contrato de Nick Woltemade com o Newcastle United?

Também por causa da contratação de Woltemade, Spalletti (67) e a diretoria teriam feito um trabalho "extraordinariamente bom" no mercado de transferências.

Woltemade chegou a Turim por empréstimo no início desta semana, um ano após sua transferência de 75 milhões de euros do VfB Stuttgart para o Newcastle United e depois de uma primeira temporada irregular na Premier League. O recordista italiano em títulos pagará uma taxa de pouco menos de cinco milhões de euros, e não há opção nem obrigação de compra. O contrato de Woltemade com o Newcastle vai até 2031.