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Riccardo Calafiori admite que começa a se sentir como um dos mais experientes de uma jovem seleção italiana. O defensor do Arsenal se prepara para enfrentar a França nesta quinta-feira, no San Siro, em um duelo pela Liga das Nações. O jogador de 24 anos afirma que a França continua perigosa apesar da extensa lista de lesionados e espera voltar a enfrentar Michael Olise.

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Calafiori assume papel de liderança na Itália

Calafiori se tornou uma peça cada vez mais importante para a equipe de Roberto Mancini. Inicialmente escalado como zagueiro, ele passou recentemente a atuar como lateral-esquerdo, posição em que se firmou durante a campanha do título do Arsenal na Premier League. Em entrevista coletiva antes da partida, o defensor admitiu que seu papel no elenco está mudando.

“Há muitos jogadores jovens neste elenco, então estou começando a me sentir um pouco mais velho do que antes”, disse. “Tenho relativamente pouca experiência com a seleção italiana, mas, em cada partida, tento inspirar a equipe e ser um líder, mais pelas minhas ações em campo do que por qualquer coisa que eu possa dizer.”

Resultados positivos aumentam a confiança da Itália

A campanha da Itália começou de forma desastrosa, com uma derrota por 2 a 0 em casa para a Bélgica na primeira partida de Mancini de volta ao comando. Desde então, a equipe se recuperou com duas vitórias sobre a Turquia e um empate por 1 a 1 contra a França, no Stade de France, no mês passado.

“Sempre disse que era cedo demais para ver grandes mudanças e o trabalho que o técnico estava fazendo, mas conseguir resultados positivos certamente ajuda”, observou Calafiori. “Isso nos dá mais confiança, e amanhã teremos outro teste importante. Foi difícil para nós na França. Era importante sair de lá de cabeça erguida, e conseguimos. Amanhã jogaremos em casa, o estádio estará lotado. Tudo isso nos ajuda a acreditar mais em nós mesmos, embora saibamos que ainda há muito trabalho a fazer.”

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Calafiori mantém a cautela diante dos desfalques da França

A França pode não contar com Kylian Mbappe, que, segundo relatos, enfrenta uma lesão muscular. Ele se juntaria a uma lista de desfalques que já inclui William Saliba, companheiro de Calafiori no Arsenal, Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Aurelien Tchouameni e Jules Kounde. Calafiori, porém, não considera nada garantido.

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“Acho que será uma partida muito complicada. A França ainda tem muitas opções disponíveis, então isso não muda muita coisa, e precisamos manter o foco em nós mesmos”, disse. “Não há muito tempo para a preparação tática nem para fazer coisas muito diferentes do que fazemos nos clubes, então o mais importante é a determinação e a entrega.” Calafiori, que marcou Olise individualmente no confronto anterior, acrescentou: “Espero ter que fazer isso amanhã também. É sempre fascinante enfrentar jogadores desse nível.”

O que vem pela frente para a Itália?

A França lidera o Grupo 1 com 10 pontos. A Itália está três pontos atrás, com sete, e a Bélgica vem mais um ponto atrás, com seis. Apenas as duas primeiras colocadas avançam às quartas de final.

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Um resultado positivo em San Siro deixaria a Itália em uma posição favorável antes da viagem decisiva a Bruxelas para enfrentar a Bélgica no domingo.