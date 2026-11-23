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Roy Keane fez duras críticas a Gary Neville e ao elenco do Manchester United após a desastrosa derrota por 4 a 0 para o Liverpool, em Anfield. O comentarista ficou indignado com a avaliação de seu ex-companheiro de equipe sobre a estreia de Mauricio Pochettino no comando do time.

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Estreia desastrosa para Pochettino

Pochettino teve uma estreia de pesadelo como técnico do United após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Liverpool em Anfield. A dura derrota provocou uma reação furiosa de Keane no estúdio da Sky Sports.

O lendário meio-campista ficou visivelmente irritado com a atuação e com as reações da torcida visitante e dos colegas comentaristas. Ele dirigiu sua frustração aos jogadores e ao ex-companheiro Neville. Keane admitiu que estava com vontade de usar palavrões para descrever a situação. Para ele, era incompreensível aceitar uma derrota tão pesada para um grande rival.

Keane critica Neville

Keane se irritou especialmente com a sugestão de Neville de que o placar de 4 a 0 não era tão ruim dadas as circunstâncias. O ex-capitão do United se recusou a aceitar a expulsão de um jogador como desculpa válida para a má atuação.

“Se eu ouvir mais uma vez os caras da transmissão dizendo que 4 a 0 não é tão ruim porque o time ficou com dez jogadores”, afirmou Keane. “Algum time já conseguiu um resultado com dez jogadores? É possível.

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“Achei o United desesperador, achei que jogou muito mal, e Neville, que jogou pelo United centenas de vezes, disse que aceita um 4 a 0?”

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Jogadores precisam assumir a responsabilidade

Keane ficou furioso ao ver torcedores aplaudindo o time na saída de campo e chamou a atuação de “porcaria”. Ele observou que o Liverpool criou chances inacreditáveis e poderia facilmente ter marcado oito ou nove gols. O comentarista cobrou que o elenco atual finalmente assuma a responsabilidade pelas más decisões tomadas em campo.

“É claro que isso não ajuda”, acrescentou Keane. “Mas vocês estão me dizendo que eles não poderiam ter feito melhor? Pelo menos mostrem um pouco mais de garra, um pouco mais de qualidade. Não acredito no que estou ouvindo de pessoas que jogaram pelo clube, dizendo que 4 a 0 não é tão ruim. Uau.

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“Os torcedores aplaudiram os jogadores. Aplaudiram o quê? Aplaudiram uma porcaria. Esse time terminou em 15º há dois anos. No último ano ou nos últimos dois, culpamos a diretoria, os donos, os técnicos. Quando os jogadores vão assumir a responsabilidade por algumas das decisões que tomam? O Liverpool deveria ter feito oito gols. Provavelmente oito ou nove, de tão inacreditáveis que foram as chances que teve. E todo mundo sai de campo dizendo: ‘Quatro não é tão ruim.’ Estou com vontade de xingar.”

Vitória é obrigatória no próximo jogo

O time de Pochettino enfrentará o Sporting CP na próxima partida, pela Champions League. Atualmente, ocupa a 17ª posição na fase de liga, com seis pontos em quatro jogos, e uma vitória certamente elevaria o moral da equipe para o restante da temporada. Depois disso, o Manchester United voltará a jogar pela Premier League, recebendo o Brentford em Old Trafford.