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Com palavras emocionantes e lágrimas que não conseguiu esconder, Mauricio Pochettino se despediu da seleção americana, anunciando o início de um novo capítulo em sua trajetória como treinador, depois que o Manchester United anunciou nesta sexta-feira sua contratação como novo técnico da equipe, encerrando assim dois anos de trabalho com os Estados Unidos.

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A decisão de partir não foi fácil para o treinador argentino, que comandará a seleção dos Estados Unidos em suas duas últimas partidas diante do Haiti pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, marcadas para os dias 14 e 18 de novembro, antes de fazer as malas rumo à Inglaterra para dirigir um dos maiores clubes do mundo.

Antes dessas duas partidas decisivas, Pochettino apareceu diante da imprensa para explicar sua decisão, despedir-se da torcida da seleção norte-americana e expressar sua gratidão pelo grande apoio que recebeu ao longo dos últimos dois anos, em uma coletiva transmitida pela rede "Sky Sport" que foi marcada pela sinceridade e pela emoção.

Pochettino afirmou, em palavras que resumiram a dimensão do desafio emocional que vive: "Gostaria de agradecer aos torcedores pelo apoio. Foi um período difícil, e a decisão não foi fácil, muito pelo contrário".

E acrescentou: "É algo extremamente complexo, mas, ao mesmo tempo, estou empolgado com esse novo passo. Agora estou focado na próxima partida, porque ela é importante para a federação. O futebol evolui muito rapidamente, e precisamos seguir em frente, mas sempre guardarei com carinho as memórias que construímos juntos. Muita coisa aconteceu ao longo desses dois anos. Vocês sempre estarão em meu coração; é difícil encontrar pessoas com a transparência de vocês. A federação está em boas mãos".

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O treinador argentino também revelou detalhes de sua saída, garantindo que os jogadores e a comissão técnica estavam cientes da situação desde o início, e que a transparência foi a marca dessa fase: "Sempre fomos transparentes e discutimos tudo. Ontem, quando a situação começou a melhorar, realizamos uma reunião com os jogadores e a comissão técnica, e todos compreenderam a decisão".

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O treinador argentino completou: "O acordo entre o Manchester United e os Estados Unidos nos permitiu chegar a uma solução, dada a importância das duas próximas partidas".

Pochettino falou sobre a relação humana que o uniu à seleção norte-americana, para além da linguagem dos números e dos resultados, dizendo com evidente emoção: "Antes de sermos profissionais, somos seres humanos. O vínculo emocional que construímos ao longo dos últimos dois anos é a melhor prova do afeto e do respeito mútuos. Foi uma honra estar aqui e representar esta seleção. Agora precisamos nos concentrar nas duas próximas partidas; é um fim natural para a nossa relação".

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O ex-treinador de Espanyol, Tottenham e Paris Saint-Germain garantiu que parte de consciência tranquila, por ter estabelecido as bases necessárias para o futuro da seleção norte-americana, destacando que o time possui grandes qualidades para competir nos mais altos níveis: "Temos uma boa base para continuar crescendo".

E prosseguiu: "Temos jogadores de bom nível, que reúnem experiência e juventude, e que têm a capacidade de evoluir muito. Estabelecemos as bases necessárias para competir, como mostramos na última Copa do Mundo. Temos os fundamentos essenciais, e agora precisamos apoiar os jogadores".

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Ele também explicou que sua filosofia não se baseia apenas em esquemas táticos, mas na construção de um espírito de equipe, algo que espera transmitir à sua nova experiência na Inglaterra: "O segredo de um impacto positivo está no lado humano. É preciso ser firme quando necessário, mas também é preciso ser uma boa pessoa. Espero que seja assim no Manchester United".

Pochettino encerrou sua fala com a franqueza de costume, admitindo que não estava totalmente satisfeito com seu desempenho, mas ressaltando que a oportunidade de treinar o Manchester United não se repete: "Quando surge uma oportunidade como a do Manchester United, você não pode recusá-la".

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Com a aproximação das partidas contra o Haiti, os torcedores do Manchester United aguardam a chegada do treinador argentino a Old Trafford, na esperança de que Pochettino devolva o time ao seu lugar natural entre os grandes da Europa, após anos em busca de estabilidade e identidade.