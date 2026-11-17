Derrota pesada em Berlim
Os Países Baixos sofreram uma dura derrota por 5 a 0 para a Alemanha no Olympiastadion, em sua última partida pelo Grupo A2 da Liga das Nações da Uefa. Apesar de já terem garantido a classificação para as quartas de final antes do jogo, a goleada marcou a primeira derrota sob o comando de Xavi Hernandez e deixou os Países Baixos em segundo lugar, atrás de seus grandes rivais.
Depois de um primeiro tempo equilibrado, a equipe desmoronou na segunda etapa. Gols de Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck e Brajan Gruda desmontaram a defesa holandesa.
Xavi expressa choque e profunda decepção
Visivelmente irritado, Xavi não poupou críticas à atuação de sua equipe após a partida e classificou o resultado como completamente inaceitável.
"Estou chocado. Não entendo como isso pôde acontecer e estou muito decepcionado", disse Xavi aos jornalistas.
O espanhol foi duro nas palavras e chamou a derrota em Berlim de "vergonhosa". "Eu disse aos jogadores que precisamos mudar nossa mentalidade. Hoje não conseguimos acompanhar a Alemanha, porque não fomos fiéis aos nossos valores. Não podemos aceitar isso. Precisamos mudar muitas coisas depois de hoje. Precisamos de jogadores com garra."
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Contraste com as partidas anteriores
Xavi destacou o forte contraste entre a vitória contundente por 7 a 0 sobre a Grécia, apenas alguns dias antes, e o fracasso coletivo diante da Alemanha.
"Estou muito decepcionado, e isso é uma pena, porque até hoje eu tinha muito orgulho dos jogadores. Especialmente na última sexta-feira, contra a Grécia, mostramos muitas coisas boas", refletiu Xavi.
"Hoje foi o contrário, embora estivéssemos construindo algo bom. Estou tentando entender o que aconteceu. Vamos aprender muito com isso."
Reconstrução antes das quartas de final
Com o fim da fase de grupos, os Países Baixos avançam às quartas de final da Liga das Nações da Uefa, em março, mas têm questões urgentes a resolver.
Xavi deixou claro que uma grande reformulação é necessária para que sua equipe possa competir com a elite europeia na fase eliminatória. Os Países Baixos precisam aproveitar os próximos meses para recuperar a solidez defensiva e a intensidade que marcaram o início de seu trabalho.