Estônia x Alemanha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo neste domingo (13) para as eliminatórias da Euro; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

A Estônia encara a neste domingo (13), às 15h45 (de Brasília), na A. Le Coq Arena, em partida válida pelas eliminatórias da Euro. O duelo terá transmissão no Space e El Plus. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no jogo clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Estônia x Alemanha DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL A. Le Coq Arena HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão no Space e El Plus. Aqui na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESTONIA

Provável escalação: Lepmets; Teniste, Tamm, Kams, Kallaste; Antonov, Vassiljev, Käit; Sappinen, Ojamaa, Zenjov​.

ALEMANHA

Provável escalação: Neuer; Klostermann, Tah, Süle, Halstenberg; Kimmich, Havertz; Gnabry, Reus, Brandt; Werner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESTÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bielorrúsia 0 x 0 Estônia Eliminatórias para a Euro 10 de outubro Estônia 0 x 4 Eliminatórias para a Euro 09 de setembro

ALEMANHA