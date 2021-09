Estônia x Bélgica: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na internet

A Estônia enfrenta a Bélgica nesta quinta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no A. Le Coq Arena, pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Na liderança do grupo E, com sete pontos (duas vitórtias e um empate), a Bélgica terá pela frente a Estônia, lanterna, com duas derrotas e sem nenhum ponto conquistado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sem Kevin De Bruyne, a Bélgica terá no ataque Lukaku, Eden Hazard e Carrasco, buscando emplacar mais uma vitória nas eliminatórias.

Já a Estônia, com saldo de gols -6, entra em campo pressionada pela primeira vitória.

Provável escalação da Estônia: Hein; Tamm, Kuusk, Mets; Puri, Kreida, Kait, Vassiljev, Pikk; Sappinen, Anier.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Carrasco, E. Hazard; Lukaku.

Veja informações da partida! Jogo: Estônia x Bélgica Quando e que horas? Quinta-feira, 2 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: A. Le Coq Arena - Tallinn, Estônia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESTÔNIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Finlândia 0 x 1 Estônia Amistoso 4 de junho de 2021 Estônia 2 x 1 Letônia Amistoso 10 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estônia x Irlanda do Norte Amistoso 5 de setembro de 2021 13h (de Brasília) Gales x Estônia Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

BÉLGICA

JOGOS CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 0 Portugal Eurocopa 27 de junho de 2021 Bélgica 1 x 2 Itália Eurocopa 2 de julho de 2021

Próximas partidas