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Jochen Tittmar
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"Estilo de vida glamouroso": Lennart Karl seria alvo de críticas internas no Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
L. Karl

Segundo o jornal Bild, o Bayern de Munique está insatisfeito com a presença de Lennart Karl nas redes sociais. A diretoria estaria cobrando mais foco no futebol do jogador de ataque de 18 anos.

Segundo a reportagem, Karl simplesmente mostra demais nas redes sociais "seu estilo de vida glamouroso e sua vida privada com a namorada influencer, Zoe Käppele".

De acordo com o texto, a orientação interna para Karl é clara: menos Instagram, mais presença e desempenho em campo. Os dirigentes do clube de Munique teriam apresentado a ele um exemplo a seguir: Tom Bischof, três anos mais velho. Embora a companheira de Bischof também seja muito ativa nas redes sociais, o jogador mantém seu relacionamento longe dos holofotes.

Além dos números modestos nas últimas semanas, Karl ainda busca recuperar o ritmo da temporada passada após sofrer uma ruptura de feixe muscular no verão. Em três partidas como titular até agora, participou de apenas dois gols.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

"Não estou preocupado": Vincent Kompany apoia Lennart Karl

Apesar da fase atual, o técnico Vincent Kompany saiu em defesa de Karl. "Ele ainda não mostrou realmente o desempenho da temporada passada, mas tudo bem. Ele sabe que eu também espero que isso aconteça às vezes. Ainda é jovem e teve alguns problemas físicos. Ele vai voltar. Não estou preocupado", disse o belga.

Karl talvez possa retribuir o apoio já no próximo domingo. Após o desgastante empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League, Kompany provavelmente fará mudanças na equipe para a partida fora de casa contra o SC Freiburg. Isso também porque o Bayern precisa lidar com desfalques de peso no ataque: Jamal Musiala e Luis Diaz estão indisponíveis por lesão.

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