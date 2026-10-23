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Jochen Tittmar
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"Estilo de vida glamouroso": Lennart Karl estaria sendo alvo de críticas internas no Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
L. Karl

Segundo o Bild, o Bayern de Munique está insatisfeito com a presença de Lennart Karl nas redes sociais. A diretoria estaria cobrando mais foco no futebol do jogador ofensivo de 18 anos.

Segundo o relato, Karl simplesmente mostraria demais "seu estilo de vida glamouroso e sua vida privada com a namorada influenciadora Zoe Käppele" nas redes sociais.

De acordo com a reportagem, a orientação interna a Karl é clara: menos Instagram, mais presença e desempenho em campo. Os dirigentes do clube de Munique teriam apresentado a ele um exemplo oposto: Karl deveria seguir o exemplo de Tom Bischof, três anos mais velho. Embora a companheira de Bischof também seja muito presente nas redes sociais, ele próprio mantém o relacionamento longe dos olhos do público.

Além dos resultados modestos em campo nas últimas semanas, Karl ainda busca recuperar o ritmo da temporada passada após a ruptura de um feixe muscular no verão. Em três partidas como titular até agora, participou de apenas dois gols.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

"Não me preocupo": Vincent Kompany apoia Lennart Karl

Apesar da atual queda de rendimento, o técnico Vincent Kompany manifestou seu apoio a Karl. "Ele ainda não mostrou de fato o desempenho da temporada passada, mas está tudo bem. Ele sabe que eu também espero que isso aconteça às vezes. Ainda é jovem e teve alguns problemas físicos. Vai voltar a render. Não me preocupo", disse o belga.

Karl talvez possa retribuir esse apoio já no próximo domingo. Após o desgastante empate por 2 a 2 com o FC Arsenal na Liga dos Campeões, Kompany provavelmente fará mudanças na equipe para a partida fora de casa contra o SC Freiburg. Isso também porque o Bayern precisa lidar com desfalques importantes no ataque: tanto Jamal Musiala quanto Luis Diaz estão indisponíveis por lesão.

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