Estilhaços da bomba Mbappé atingem os cofres do Real Madrid: fúria da China causa pesadas perdas financeiras ao clube merengue

Os prejuízos da crise em que se envolveu o francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, não pararam apenas no jogador, mas se estenderam a outras partes.

Um vídeo que circula mostrando Mbappé brincando sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung provocou uma ampla onda de indignação na China, em meio a acusações de que ele ofendeu os sentimentos nacionais e ultrapassou os limites aceitáveis no trato com símbolos históricos.

Mbappé apresentou um pedido de desculpas pelo ocorrido, assim como Javier Tebas, presidente da La Liga, já que a liga também sofre grandes danos colaterais depois que a emissora chinesa CCTV suspendeu a transmissão do Campeonato Espanhol e das partidas das quais participa o atacante do Real Madrid.

Mbappé assinou um contrato histórico com o Real Madrid, mantendo cerca de 80% das receitas dos direitos de sua imagem.

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De acordo com a revista Forbes, o atacante ganha cerca de 100 milhões de euros por ano, dos quais 30 milhões de euros provenientes de contratos de patrocínio.

Diversas empresas chinesas, entre elas o grupo Dongpeng de bebidas e as companhias de laticínios Mengniu e Milkground, anunciaram o fim de suas parcerias comerciais com o jogador do Real Madrid, de modo que é provável que o clube perca sua fatia dos lucros.

Ainda assim, a crise em curso, enquanto se avalia o impacto total do pedido de desculpas de Kylian, também prejudica o Real Madrid em seu mercado local na China. A participação das vendas dos produtos internacionais do clube na China varia entre 10 e 15%, e a camisa de Kylian é o produto mais vendido.

Foram lançadas campanhas nos principais fóruns de futebol chineses, como o Dongqiudi, que recusam explicitamente a compra dos produtos oficiais de Mbappé.

A plataforma chinesa RedNote também começou a remover o conteúdo relacionado ao atacante do Real Madrid, com quem mantinha acordos de cooperação e campanhas publicitárias.

Também é difícil estimar o impacto dessas campanhas sobre os consumidores chineses, assim como ocorre na Espanha, onde os consumidores também acorrem ao estádio Santiago Bernabéu para comprar a camisa do atacante.

A suspensão da transmissão das partidas do Campeonato Espanhol pela principal emissora de televisão estatal afeta também o Real Madrid. A receita da liga diminuirá, o que significa uma redução nos valores destinados aos clubes da primeira e da segunda divisão.

Além disso, a receita de cada clube depende de sua audiência, e o Real Madrid superou o Barcelona em arrecadação na temporada passada.

O Campeonato Espanhol distribuiu 1,432 bilhão de euros, e o Real Madrid havia recebido cerca de 160 milhões de euros desse montante, um número que agora cairá de forma significativa.