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imago-sport-1080559265.jpgANP
Bart DHanis

Traduzido por

Estes são os possíveis adversários de Ajax e FC Twente nos playoffs por uma vaga no futebol europeu

Ajax
Twente

Se o Ajax conseguir eliminar o Shelbourne United na fase preliminar da Conference League, então enfrentará nos playoffs do torneio europeu o FC Noah, da Armênia, ou o FC Sion, da Suíça. O FC Twente, em caso de vitória sobre o Dunajska Streda, jogará contra o FK Qarabag ou o Dínamo de Kiev.

Os jogos da terceira fase preliminar serão disputados em 6 de agosto e 13 de agosto. Se Ajax e Twente sobreviverem aos seus confrontos de ida e volta, saberão, portanto, quais equipes poderão enfrentar depois nos playoffs.

Esses playoffs estão marcados para 21 de agosto e 28 de agosto. O Ajax jogará primeiro fora de casa contra Noah ou Sion. O Twente fará o primeiro jogo em casa, no próprio Grolsch Veste.


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