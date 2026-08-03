Se o Ajax conseguir eliminar o Shelbourne United na fase preliminar da Conference League, então enfrentará nos playoffs do torneio europeu o FC Noah, da Armênia, ou o FC Sion, da Suíça. O FC Twente, em caso de vitória sobre o Dunajska Streda, jogará contra o FK Qarabag ou o Dínamo de Kiev.



Os jogos da terceira fase preliminar serão disputados em 6 de agosto e 13 de agosto. Se Ajax e Twente sobreviverem aos seus confrontos de ida e volta, saberão, portanto, quais equipes poderão enfrentar depois nos playoffs.

Esses playoffs estão marcados para 21 de agosto e 28 de agosto. O Ajax jogará primeiro fora de casa contra Noah ou Sion. O Twente fará o primeiro jogo em casa, no próprio Grolsch Veste.



