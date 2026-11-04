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O goleiro do Andorra, Jesus Owono, divulgou um comunicado profundamente emocionado após a trágica morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel. O jogador da seleção da Guiné Equatorial disse que está tendo dificuldades para assimilar os acontecimentos dos últimos dias após a colisão fatal em campo.

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Owono fala sobre experiência traumática

Owono se pronunciou oficialmente após o incidente ocorrido durante a partida de sua equipe contra o Tenerife. O jogo foi marcado por uma colisão trágica entre Owono e o atacante Jesus De Miguel, do Tenerife, que acabou morrendo. Em um comunicado divulgado pelo clube na quarta-feira, o goleiro detalhou o enorme impacto emocional do ocorrido em sua saúde mental.

O goleiro de 25 anos expressou sua tristeza e ofereceu suas condolências à família do atacante. Desde o incidente no estádio Heliodoro Rodriguez Lopez, Owono havia permanecido longe dos holofotes. Ele usou os canais oficiais do clube para falar sobre como está se sentindo. “Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida”, afirmou, em palavras que refletem o peso da tragédia que abalou o futebol espanhol nos últimos dias.

O luto e a recuperação em primeiro plano

“Tenho dificuldade para encontrar as palavras e é muito difícil para mim assimilar tudo o que aconteceu. Sinto uma dor imensa pela perda de Jesus. Penso nele, em sua família e em todas as pessoas que o amavam”, afirmou Owono na mensagem.

Embora haja questões inevitáveis sobre os detalhes do incidente e possíveis desdobramentos na Justiça, Owono deixou claro que seu foco está inteiramente no aspecto humano da tragédia.

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“Sei que haverá muitas questões a tratar e enfrentarei o que vier com todo o respeito. Mas, agora, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa além de Jesus e da dor que estamos sentindo”, continuou o goleiro em seu comunicado. Ele encerrou a mensagem emocionada com uma homenagem simples, mas comovente, ao colega de profissão: “Descanse em paz, Jesus.”

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Apoio ao goleiro

O impacto da tragédia foi sentido em todo o elenco do Andorra, e o clube tomou medidas imediatas para proteger a saúde mental de seus jogadores. O clube confirmou que Owono está recebendo acompanhamento psicológico profissional para ajudá-lo a lidar com o trauma dos últimos dias.

Owono não participou do treino voluntário do Andorra na manhã de quarta-feira, no estádio Comunal Joan Samarra, embora a maioria de seus companheiros de equipe tenha comparecido.

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Partida é adiada, e clube se une em apoio a Owono

Todo o elenco e a direção do clube se uniram em torno de Owono, oferecendo uma sólida rede de apoio enquanto ele tenta assimilar o ocorrido.

O Andorra acompanhou o comunicado do jogador com um pedido explícito de “máxima sensibilidade e respeito” neste período delicado. Além disso, o pedido do clube para adiar a partida de domingo contra o Mallorca foi atendido, dando ao elenco, profundamente abalado, um tempo essencial para viver o luto antes de voltar a disputar partidas.