Os calendários europeus de Ajax, AZ, FC Twente e NEC foram divulgados. Os quatro clubes holandeses já sabem quando e onde disputarão suas partidas na fase de liga da Liga Europa e da Conference League. Especialmente para o NEC, já há de cara um confronto especial.
Feyenoord e PSV representam a Holanda nesta temporada na Champions League. Os calendários dos rotterdameses e dos eindhoveneses já eram conhecidos na manhã de sábado.
AZ já encara o Sunderland
O AZ também começa sua aventura na Liga Europa com um jogo fora de casa. O time de Alkmaar vai visitar o Sunderland. O vencedor da copa da temporada passada não precisou disputar fases preliminares e, no sorteio, foi emparelhado, entre outros, com Juventus e Benfica.
A partida em casa contra a Juventus chama imediatamente a atenção. O AZ fecha a fase de liga com um jogo fora de casa contra o Benfica. O programa completo do time de Alkmaar pode ser conferido abaixo.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
16 de setembro
Sunderland
Fora
21h00
15 de outubro
Hapoel Be'er Sheeva
Casa
18h45
22 de outubro
Ararat Armenia
Fora
18h45
5 de novembro
Juventus
Casa
21h00
26 de novembro
Sparta Praga
Fora
21h00
10 de dezembro
Sturm Graz
Casa
18h45
21 de janeiro
Dinamo Zagreb
Casa
21h00
28 de janeiro
Benfica
Fora
21h00
NEC pega a Juventus logo de cara
Para o NEC, a Liga Europa começa com uma visita à Juventus. O time de Nijmegen joga em 17 de setembro, em Turim, contra o gigante italiano. Mais tarde, o Benfica também vai a De Goffert, onde os portugueses são esperados em 21 de janeiro.
Entre esses dois duelos de destaque, o NEC terá, entre outros, partidas contra Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes e Ararat. Depois da virada do ano, ainda haverá o duelo fora de casa com o NK Celje, em 28 de janeiro. Depois disso, a fase de liga estará encerrada.
O NEC precisa terminar entre os 24 primeiros para se classificar para a fase de mata-mata da Liga Europa. As oito equipes mais bem colocadas avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times do nono ao 24º lugar terão de disputar um playoff.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
17 de setembro
Juventus
Fora
21h00
15 de outubro
Levski Sofia
Casa
21h00
22 de outubro
Dinamo Zagreb
Fora
18h45
5 de novembro
Omonia Nicosia
Casa
18h45
26 de novembro
Stade Rennes
Casa
21h00
10 de dezembro
Anarat
Fora
18h45
21 de janeiro
Benfica
Casa
18h45
28 de janeiro
Celje
Fora
21h00
Ajax abre na Croácia
O Ajax começa sua campanha europeia em 15 de outubro com um jogo fora de casa contra o Hajduk Split. Uma semana depois, o duelo com a Atalanta está programado na Johan Cruijff ArenA. No início de novembro, a equipe vai visitar o FC Midtjylland na Dinamarca. Mais tarde, naquele mês, o Ajax recebe o FC Thun em casa. Em dezembro, acontecem os dois últimos jogos da fase de liga: primeiro, uma partida fora de casa contra o STVV, na Bélgica, e depois, em 17 de dezembro, o jogo em casa contra o Getafe.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
15 de outubro
Hadjuk Split
Fora
18h45
22 de outubro
Atalanta
Casa
21h00
5 de novembro
FC Midtjylland
Fora
18h45
26 de novembro
FC Thun
Casa
18h45
10 de dezembro
STVV
Fora
21h00
17 de dezembro
Getafe
Casa
21h00
FC Twente começa e termina em casa
O FC Twente também entra em ação na Conference League a partir de 15 de outubro. Os Tukkers recebem o FC Thun no De Grolsch Veste. Em 23 de outubro, haverá uma visita a Gibraltar para a partida contra o Lincoln Red Imps.
Em 5 de novembro, o Twente volta a jogar diante de sua torcida, desta vez contra o Pafos. Depois disso, vêm jogos fora de casa contra SC Freiburg e Aarhus. A equipe fecha a fase de liga em 17 de dezembro com uma partida em casa contra o Kairat Almaty.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
15 de outubro
FC Thun
Casa
21h00
22 de outubro
Lincoln Red Imps
Fora
21h00
5 de novembro
Pafos
Casa
21h00
26 de novembro
SC Freiburg
Fora
21h00
10 de dezembro
Aarhus
Casa
21h00
17 de dezembro
Kairat Almaty
Fora
21h00