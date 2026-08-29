As tabelas europeias de Ajax, AZ, FC Twente e NEC estão definidas. Os quatro clubes holandeses sabem quando e onde disputarão seus jogos na fase de liga da Europa League e da Conference League. Especialmente para o NEC, um duelo especial já espera logo de cara.
Feyenoord e PSV representam a Holanda nesta temporada na Champions League. As tabelas dos clubes de Roterdã e de Eindhoven já eram conhecidas na manhã de sábado.
AZ já pega o Sunderland
O AZ também começa sua aventura na Europa League com uma partida fora de casa. O time de Alkmaar visita o Sunderland. O vencedor da copa na temporada passada não precisou disputar fases preliminares e foi emparelhado no sorteio, entre outros, com Juventus e Benfica.
A partida em casa contra a Juventus chama imediatamente a atenção. O AZ encerra a fase de liga com um jogo fora de casa contra o Benfica. O programa completo do time de Alkmaar pode ser visto abaixo.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
16 de setembro
Sunderland
Fora
21h00
15 de outubro
Hapoel Be'er Sheeva
Casa
18h45
22 de outubro
Ararat Armenia
Fora
18h45
5 de novembro
Juventus
Casa
21h00
26 de novembro
Sparta Praga
Fora
21h00
10 de dezembro
Sturm Graz
Casa
18h45
21 de janeiro
Dinamo Zagreb
Casa
21h00
28 de janeiro
Benfica
Fora
21h00
NEC encara a Juventus logo de cara
Para o NEC, a Europa League começa com uma visita à Juventus. O time de Nijmegen joga em 17 de setembro, em Turim, contra o gigante italiano. Mais tarde, o Benfica também vai a De Goffert, onde os portugueses são esperados em 21 de janeiro.
Entre esses dois confrontos chamativos, o NEC terá pela frente, entre outros, partidas contra Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes e Ararat. Após a virada do ano, ainda haverá o duelo fora de casa com o NK Celje, em 28 de janeiro. Depois disso, a fase de liga estará encerrada.
O NEC precisa terminar entre os 24 primeiros para se classificar para a fase mata-mata da Europa League. As oito equipes mais bem colocadas avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre a nona e a 24ª posição terão de disputar um playoff.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
17 de setembro
Juventus
Fora
21h00
15 de outubro
Levski Sofia
Casa
21h00
22 de outubro
Dinamo Zagreb
Fora
18h45
5 de novembro
Omonia Nicosia
Casa
18h45
26 de novembro
Stade Rennes
Casa
21h00
10 de dezembro
Anarat
Fora
18h45
21 de janeiro
Benfica
Casa
18h45
28 de janeiro
Celje
Fora
21h00
Ajax abre na Croácia
O Ajax inicia sua campanha europeia em 15 de outubro com uma partida fora de casa contra o Hajduk Split. Uma semana depois, o duelo com a Atalanta está marcado para a Johan Cruijff ArenA. No início de novembro, a equipe visita o FC Midtjylland, na Dinamarca. Mais tarde naquele mês, o Ajax recebe o FC Thun em casa. Em dezembro, acontecem os dois últimos jogos da fase de liga: primeiro um duelo fora de casa com o STVV, na Bélgica, e depois, em 17 de dezembro, a partida em casa contra o Getafe.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
15 de outubro
Hadjuk Split
Fora
18h45
22 de outubro
Atalanta
Casa
21h00
5 de novembro
FC Midtjylland
Fora
18h45
26 de novembro
FC Thun
Casa
18h45
10 de dezembro
STVV
Fora
21h00
17 de dezembro
Getafe
Casa
21h00
FC Twente começa e termina em casa
O FC Twente também entra em ação na Conference League a partir de 15 de outubro. Os Tukkers recebem o FC Thun no De Grolsch Veste. Em 23 de outubro, acontece a visita a Gibraltar para a partida contra o Lincoln Red Imps.
Em 5 de novembro, o Twente volta a jogar diante de sua torcida, desta vez contra o Pafos. Depois, vêm os jogos fora de casa contra SC Freiburg e Aarhus. A equipe encerra a fase de liga em 17 de dezembro com uma partida em casa contra o Kairat Almaty.
Data
Adversário
Casa/fora
Início
15 de outubro
FC Thun
Casa
21h00
22 de outubro
Lincoln Red Imps
Fora
21h00
5 de novembro
Pafos
Casa
21h00
26 de novembro
SC Freiburg
Fora
21h00
10 de dezembro
Aarhus
Fora
21h00
17 de dezembro
Kairat Almaty
Casa
21h00