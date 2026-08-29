As tabelas europeias de Ajax, AZ, FC Twente e NEC estão definidas. Os quatro clubes holandeses sabem quando e onde disputarão seus jogos na fase de liga da Europa League e da Conference League. Especialmente para o NEC, um duelo especial já espera logo de cara.

Feyenoord e PSV representam a Holanda nesta temporada na Champions League. As tabelas dos clubes de Roterdã e de Eindhoven já eram conhecidas na manhã de sábado.

AZ já pega o Sunderland

O AZ também começa sua aventura na Europa League com uma partida fora de casa. O time de Alkmaar visita o Sunderland. O vencedor da copa na temporada passada não precisou disputar fases preliminares e foi emparelhado no sorteio, entre outros, com Juventus e Benfica.

A partida em casa contra a Juventus chama imediatamente a atenção. O AZ encerra a fase de liga com um jogo fora de casa contra o Benfica. O programa completo do time de Alkmaar pode ser visto abaixo.

Data Adversário Casa/fora Início 16 de setembro Sunderland Fora 21h00 15 de outubro Hapoel Be'er Sheeva Casa 18h45 22 de outubro Ararat Armenia Fora 18h45 5 de novembro Juventus Casa 21h00 26 de novembro Sparta Praga Fora 21h00 10 de dezembro Sturm Graz Casa 18h45 21 de janeiro Dinamo Zagreb Casa 21h00 28 de janeiro Benfica Fora 21h00

NEC encara a Juventus logo de cara

Para o NEC, a Europa League começa com uma visita à Juventus. O time de Nijmegen joga em 17 de setembro, em Turim, contra o gigante italiano. Mais tarde, o Benfica também vai a De Goffert, onde os portugueses são esperados em 21 de janeiro.

Entre esses dois confrontos chamativos, o NEC terá pela frente, entre outros, partidas contra Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes e Ararat. Após a virada do ano, ainda haverá o duelo fora de casa com o NK Celje, em 28 de janeiro. Depois disso, a fase de liga estará encerrada.

O NEC precisa terminar entre os 24 primeiros para se classificar para a fase mata-mata da Europa League. As oito equipes mais bem colocadas avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre a nona e a 24ª posição terão de disputar um playoff.

Data Adversário Casa/fora Início 17 de setembro Juventus Fora 21h00 15 de outubro Levski Sofia Casa 21h00 22 de outubro Dinamo Zagreb Fora 18h45 5 de novembro Omonia Nicosia Casa 18h45 26 de novembro Stade Rennes Casa 21h00 10 de dezembro Anarat Fora 18h45 21 de janeiro Benfica Casa 18h45 28 de janeiro Celje Fora 21h00

Ajax abre na Croácia

O Ajax inicia sua campanha europeia em 15 de outubro com uma partida fora de casa contra o Hajduk Split. Uma semana depois, o duelo com a Atalanta está marcado para a Johan Cruijff ArenA. No início de novembro, a equipe visita o FC Midtjylland, na Dinamarca. Mais tarde naquele mês, o Ajax recebe o FC Thun em casa. Em dezembro, acontecem os dois últimos jogos da fase de liga: primeiro um duelo fora de casa com o STVV, na Bélgica, e depois, em 17 de dezembro, a partida em casa contra o Getafe.

Data Adversário Casa/fora Início 15 de outubro Hadjuk Split Fora 18h45 22 de outubro Atalanta Casa 21h00 5 de novembro FC Midtjylland Fora 18h45 26 de novembro FC Thun Casa 18h45 10 de dezembro STVV Fora 21h00 17 de dezembro Getafe Casa 21h00

FC Twente começa e termina em casa

O FC Twente também entra em ação na Conference League a partir de 15 de outubro. Os Tukkers recebem o FC Thun no De Grolsch Veste. Em 23 de outubro, acontece a visita a Gibraltar para a partida contra o Lincoln Red Imps.

Em 5 de novembro, o Twente volta a jogar diante de sua torcida, desta vez contra o Pafos. Depois, vêm os jogos fora de casa contra SC Freiburg e Aarhus. A equipe encerra a fase de liga em 17 de dezembro com uma partida em casa contra o Kairat Almaty.