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Traduzido por

Estes são os calendários de jogos das campanhas europeias de Ajax, AZ, FC Twente e NEC

Ajax
Twente
AZ Alkmaar
NEC Nijmegen
Liga Europa
Conference League

As tabelas europeias de Ajax, AZ, FC Twente e NEC estão definidas. Os quatro clubes holandeses sabem quando e onde disputarão seus jogos na fase de liga da Europa League e da Conference League. Especialmente para o NEC, um duelo especial já espera logo de cara.

Feyenoord e PSV representam a Holanda nesta temporada na Champions League. As tabelas dos clubes de Roterdã e de Eindhoven já eram conhecidas na manhã de sábado.

AZ já pega o Sunderland

O AZ também começa sua aventura na Europa League com uma partida fora de casa. O time de Alkmaar visita o Sunderland. O vencedor da copa na temporada passada não precisou disputar fases preliminares e foi emparelhado no sorteio, entre outros, com Juventus e Benfica.

A partida em casa contra a Juventus chama imediatamente a atenção. O AZ encerra a fase de liga com um jogo fora de casa contra o Benfica. O programa completo do time de Alkmaar pode ser visto abaixo.

Data

Adversário

Casa/fora

Início

16 de setembro

Sunderland

Fora

21h00

15 de outubro

Hapoel Be'er Sheeva

Casa

18h45

22 de outubro

Ararat Armenia

Fora

18h45

5 de novembro

Juventus

Casa

21h00

26 de novembro

Sparta Praga

Fora

21h00

10 de dezembro

Sturm Graz

Casa

18h45

21 de janeiro

Dinamo Zagreb

Casa

21h00

28 de janeiro

Benfica

Fora

21h00

NEC encara a Juventus logo de cara

Para o NEC, a Europa League começa com uma visita à Juventus. O time de Nijmegen joga em 17 de setembro, em Turim, contra o gigante italiano. Mais tarde, o Benfica também vai a De Goffert, onde os portugueses são esperados em 21 de janeiro.

Entre esses dois confrontos chamativos, o NEC terá pela frente, entre outros, partidas contra Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes e Ararat. Após a virada do ano, ainda haverá o duelo fora de casa com o NK Celje, em 28 de janeiro. Depois disso, a fase de liga estará encerrada.

O NEC precisa terminar entre os 24 primeiros para se classificar para a fase mata-mata da Europa League. As oito equipes mais bem colocadas avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre a nona e a 24ª posição terão de disputar um playoff.

Data

Adversário

Casa/fora

Início

17 de setembro

Juventus

Fora

21h00

15 de outubro

Levski Sofia

Casa

21h00

22 de outubro

Dinamo Zagreb

Fora

18h45

5 de novembro

Omonia Nicosia

Casa

18h45

26 de novembro

Stade Rennes

Casa

21h00

10 de dezembro

Anarat

Fora

18h45

21 de janeiro

Benfica

Casa

18h45

28 de janeiro

Celje

Fora

21h00

Ajax abre na Croácia

O Ajax inicia sua campanha europeia em 15 de outubro com uma partida fora de casa contra o Hajduk Split. Uma semana depois, o duelo com a Atalanta está marcado para a Johan Cruijff ArenA. No início de novembro, a equipe visita o FC Midtjylland, na Dinamarca. Mais tarde naquele mês, o Ajax recebe o FC Thun em casa. Em dezembro, acontecem os dois últimos jogos da fase de liga: primeiro um duelo fora de casa com o STVV, na Bélgica, e depois, em 17 de dezembro, a partida em casa contra o Getafe.

Data

Adversário

Casa/fora

Início

15 de outubro

Hadjuk Split

Fora

18h45

22 de outubro

Atalanta

Casa

21h00

5 de novembro

FC Midtjylland

Fora

18h45

26 de novembro

FC Thun

Casa

18h45

10 de dezembro

STVV

Fora

21h00

17 de dezembro

Getafe

Casa

21h00

FC Twente começa e termina em casa

O FC Twente também entra em ação na Conference League a partir de 15 de outubro. Os Tukkers recebem o FC Thun no De Grolsch Veste. Em 23 de outubro, acontece a visita a Gibraltar para a partida contra o Lincoln Red Imps.

Em 5 de novembro, o Twente volta a jogar diante de sua torcida, desta vez contra o Pafos. Depois, vêm os jogos fora de casa contra SC Freiburg e Aarhus. A equipe encerra a fase de liga em 17 de dezembro com uma partida em casa contra o Kairat Almaty.

Data

Adversário

Casa/fora

Início

15 de outubro

FC Thun

Casa

21h00

22 de outubro

Lincoln Red Imps

Fora

21h00

5 de novembro

Pafos

Casa

21h00

26 de novembro

SC Freiburg

Fora

21h00

10 de dezembro

Aarhus

Fora

21h00

17 de dezembro

Kairat Almaty

Casa

21h00

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