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O goleiro cabo-verdiano Vozinha dedicou seu primeiro título pelo Colo-Colo à sua terra natal e a seus entes queridos após ajudar o gigante chileno a conquistar o campeonato nacional no domingo. Titular ao lado do veterano meio-campista Arturo Vidal na dramática vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Nublense, o goleiro de 40 anos garantiu o 35º título do clube na primeira divisão.

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Drama nos acréscimos garante o título chileno

Vozinha fez uma defesa decisiva aos 97 minutos para garantir os três pontos na 27ª rodada, depois que Marcos Bolados marcou o gol da vitória nos acréscimos ao aproveitar um passe para trás de Javier Correa na pequena área. Antes, Vidal, ex-meio-campista de Bayern de Munique, Barcelona e Flamengo, havia aberto o placar aos 14 minutos com um voleio de primeira após escanteio cobrado por Victor Mendez, sem chances para o goleiro Nicola Perez. Lucas Molina, porém, empatou aos 29 minutos.

Com 61 pontos e três jogos restantes, o campeão tem uma vantagem inalcançável de dez pontos sobre o Universidad de Chile, segundo colocado, com 51.

Goleiro veterano celebra conquista histórica

Em sua terceira partida consecutiva como titular e sexta pelo clube, o goleiro de 40 anos coroou um ano marcante depois de atrair a atenção mundial com suas atuações de destaque na Copa do Mundo de 2026. Ao falar sobre a conquista do troféu após o apito final, Vozinha disse: "É o ápice de tudo o que vivi ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira."

Questionado se permanecerá no clube para disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o jogador da seleção de Cabo Verde acrescentou: "Hoje é dia de comemorar; vamos falar sobre o futuro depois. Este título é para toda a minha família e para Cabo Verde."

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Contrato de curto prazo prevê prorrogação

Apresentado pelo clube chileno entre o fim de julho e o início de agosto, após suas atuações de destaque pela seleção no torneio disputado durante o verão, o experiente goleiro assinou inicialmente um contrato de seis meses, válido até o fim de dezembro de 2026. O acordo, porém, inclui uma cláusula de prorrogação automática por um ano que pode mantê-lo em Santiago até o fim de 2027.

Depois de conquistar a titularidade na reta final decisiva da competição nacional, o goleiro veterano reforçou seus argumentos para permanecer no clube, que se prepara para disputar uma competição continental no próximo ano.

Campeão ainda tem três jogos pela frente

Com o título assegurado a três rodadas do fim, o Colo-Colo pode encerrar sua campanha nacional sem pressão nas próximas semanas. Vozinha e seus companheiros receberão Universidad Catolica e La Serena antes de fechar a competição fora de casa contra o Cobresal. Após esses três jogos, a diretoria do clube e o goleiro vão se reunir para definir o futuro dele antes da temporada de 2027.