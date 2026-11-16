“Este time vai ganhar alguma coisa”: Martin Tyler aposta que a Inglaterra encerrará jejum de grandes títulos na Eurocopa 2028 após surpreender a Espanha

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Martin Tyler está convencido de que a Inglaterra de Thomas Tuchel está pronta para encerrar seu longo jejum de grandes títulos após a vitória por 3 a 2 sobre a Espanha, em Madri, pela Liga das Nações, no domingo. O lendário narrador, que transmitiu mais de 350 jogos da Inglaterra, elogiou uma primeira hora de jogo quase perfeita, destacou James Trafford e apontou a Eurocopa 2028, em casa, como uma oportunidade de ouro.

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Tyler elogia atuação quase perfeita da Inglaterra em Madri

A Inglaterra impôs aos atuais campeões mundiais e europeus a primeira derrota em dois anos e 43 jogos na noite de domingo, dando o troco pela derrota por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, em setembro. Tyler, que esteve presente em 13 Copas do Mundo e foi a voz do futebol na Sky Sports de 1990 a 2023, ficou muito impressionado com o que viu.

Em entrevista à Sky Sports por ocasião do lançamento de seu novo livro, 'Tales from the Gantry: Letters from a Lifetime in Football', na segunda-feira, ele disse: "Foi uma atuação muito impressionante da Inglaterra. Durante uma hora, foi quase perfeita. E então, é claro, o jogo se tornou aquilo que deveria ser quando são 11 contra 10, mas nem sempre é. Para ser justo com a Espanha, ela apresentou algumas questões realmente importantes com as quais a Inglaterra teve de lidar."

Trafford mostra que pode ser o número 1 da Inglaterra

Um jogador em particular chamou a atenção de Tyler na capital espanhola. Aos 81 anos, o narrador está convencido de que a atuação de Trafford será lembrada como o momento em que ele se apresentou como um verdadeiro concorrente de Jordan Pickford.

"Falamos muito de Old Trafford, mas agora deveríamos falar do jovem Trafford", acrescentou. "Acho que aquele será visto como o dia em que ele mostrou se substituiria Jordan Pickford como um grande goleiro. De imediato, não sei. Mas ele provou que é capaz de ser o número 1 da Inglaterra, já que a carreira de Jordan, obviamente, por causa da diferença de idade, não vai exatamente perder força, porque ele não vai deixar isso acontecer. Mas ele perceberá que há uma concorrência séria, e é isso que acontece na vida, sabe? Você tem sua vez, e então alguém chega e diz: 'Também quero um pouco disso'. E, sem dúvida, a Inglaterra não teria vencido o jogo sem ele."

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Tyler está convencido de que a Inglaterra enfim conquistará um título

Em mais de meio século diante do microfone, Tyler nunca narrou a conquista de um grande torneio pela Inglaterra. O mais perto disso foi o triunfo da seleção sub-18 em 1993. A primeira hora em Madri, porém, o deixou mais confiante do que nunca.

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"A Inglaterra parece capaz de vencer. Espero muito que conquiste a Liga das Nações, porque considero a Liga das Nações um torneio importante. A Inglaterra ficou, esquecemos disso, em terceiro lugar na primeira edição", disse. "Sinceramente, olhando para aquele primeiro tempo de ontem à noite, não consigo acreditar que alguma seleção do mundo teria conseguido lidar com uma atuação daquelas. Foi do mais alto nível e, no futebol moderno, em que a pressão é tudo, a Inglaterra sufocou os campeões mundiais. Isso, por si só, não lhe deu a vitória por causa do que aconteceu depois. Foram necessários outros fatores, como James Trafford, para garantir que vencêssemos o jogo. Mas é um momento empolgante para a Inglaterra. Dizem que não dá para ganhar todas, mas seria bom ganhar uma. Tenho certeza de que vamos conseguir. Estou realmente convencido. Ontem à noite, enquanto assistia, pensei: 'Este time vai ganhar alguma coisa'. E, obviamente, há uma oportunidade de ouro chegando aqui, na próxima Eurocopa."

O que vem pela frente para a Inglaterra e Tyler?

A Inglaterra está nas quartas de final da Liga das Nações e depois terá a Eurocopa 2028 em casa.

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Tyler, que ainda narra jogos como freelancer e atua como treinador na academia do Woking, espera estar ao microfone para descrever Harry Kane erguendo a Taça Henri Delaunay em Wembley. "À medida que você envelhece, eu diria isto a todos que passaram de certa idade: não se aposentem", afirmou. "Mantenham atividades na vida de vocês!"