Lamine Yamal, sensação do Barcelona, fez história ao conquistar seu terceiro Troféu Kopa consecutivo, consolidando-se como o principal jovem talento do futebol mundial. Apesar da conquista individual, o ponta aproveitou seu discurso de agradecimento para destacar as atuações de um de seus colegas formados nas categorias de base do Barcelona.
Yamal faz história no Troféu Kopa
Yamal foi eleito mais uma vez o melhor jogador jovem do mundo e conquistou o Troféu Kopa pela terceira vez consecutiva, um recorde. Apesar do domínio nas premiações individuais, o adolescente manteve a humildade durante a cerimônia em Paris. O prêmio, que reconhece o jogador com melhor desempenho entre os menores de 21 anos, tornou-se sinônimo da rápida ascensão do espanhol.
“É uma honra estar aqui e receber este prêmio”, disse o ponta. “Este é meu terceiro ano aqui em cima por causa deste prêmio. Gostaria de agradecer ao meu clube e à minha seleção.” A regularidade de Yamal no mais alto nível fez com que ele superasse nomes como Kylian Mbappe e Gavi, vencedores anteriores do prêmio, enquanto segue em busca das maiores honrarias do futebol.
Declaração surpreendente sobre Pau Cubarsi
Durante o discurso de agradecimento, Yamal surpreendeu ao deixar de falar de si para elogiar seu companheiro de Barcelona, Pau Cubarsi. O defensor tem se destacado no centro da defesa da equipe catalã e recebido elogios pela tranquilidade e pela qualidade técnica. Yamal claramente acredita que os votantes deixaram o jovem zagueiro de lado neste ano e sugeriu que o troféu estaria em boas mãos com seu amigo.
Ao explicar sua posição no palco, Yamal fez uma afirmação contundente sobre quem, em sua opinião, mais merecia vencer a edição de 2026. “Eu gostaria de ver meu companheiro Cubarsi aqui, porque acho que este prêmio deveria ter sido dele”, admitiu. “Ele vem jogando em um nível excelente há algum tempo.”
Uma troca de provocações com Thierry Henry
A noite ganhou um tom mais descontraído quando Thierry Henry, ídolo do Arsenal e da França, perguntou a Yamal sobre sua coleção cada vez maior de prêmios individuais. Henry, que apresentava uma parte da cerimônia, queria saber se o Troféu Kopa ainda era o principal objetivo de um jogador que já conquistou tanto tão cedo na carreira. A conversa deu uma amostra da mentalidade competitiva de Yamal e de suas ambições para o futuro: ele quer deixar de ser o melhor jovem do mundo para se tornar o melhor jogador do mundo, tendo a Bola de Ouro como objetivo.
Ao comentar que Yamal já havia recebido o prêmio outras vezes, Henry perguntou: “É o seu terceiro, certo? Mas era esse que você realmente queria ganhar?” Yamal não conseguiu conter o riso antes de dar uma resposta direta, de uma palavra só: “Não.” A resposta provocativa arrancou aplausos do público e mostrou que, embora valorize o reconhecimento do Troféu Kopa, seu foco está na Bola de Ouro nos próximos anos.
Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”