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Lamine Yamal, sensação do Barcelona, fez história ao conquistar seu terceiro Troféu Kopa consecutivo, consolidando-se como o principal jovem talento do futebol mundial. Apesar da conquista individual, o ponta aproveitou seu discurso de agradecimento para destacar as atuações de um de seus colegas formados nas categorias de base do Barcelona.

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Yamal faz história no Troféu Kopa

Yamal foi eleito mais uma vez o melhor jogador jovem do mundo e conquistou o Troféu Kopa pela terceira vez consecutiva, um recorde. Apesar do domínio nas premiações individuais, o adolescente manteve a humildade durante a cerimônia em Paris. O prêmio, que reconhece o jogador com melhor desempenho entre os menores de 21 anos, tornou-se sinônimo da rápida ascensão do espanhol.

“É uma honra estar aqui e receber este prêmio”, disse o ponta. “Este é meu terceiro ano aqui em cima por causa deste prêmio. Gostaria de agradecer ao meu clube e à minha seleção.” A regularidade de Yamal no mais alto nível fez com que ele superasse nomes como Kylian Mbappe e Gavi, vencedores anteriores do prêmio, enquanto segue em busca das maiores honrarias do futebol.

Declaração surpreendente sobre Pau Cubarsi

Durante o discurso de agradecimento, Yamal surpreendeu ao deixar de falar de si para elogiar seu companheiro de Barcelona, Pau Cubarsi. O defensor tem se destacado no centro da defesa da equipe catalã e recebido elogios pela tranquilidade e pela qualidade técnica. Yamal claramente acredita que os votantes deixaram o jovem zagueiro de lado neste ano e sugeriu que o troféu estaria em boas mãos com seu amigo.

Ao explicar sua posição no palco, Yamal fez uma afirmação contundente sobre quem, em sua opinião, mais merecia vencer a edição de 2026. “Eu gostaria de ver meu companheiro Cubarsi aqui, porque acho que este prêmio deveria ter sido dele”, admitiu. “Ele vem jogando em um nível excelente há algum tempo.”

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Uma troca de provocações com Thierry Henry

A noite ganhou um tom mais descontraído quando Thierry Henry, ídolo do Arsenal e da França, perguntou a Yamal sobre sua coleção cada vez maior de prêmios individuais. Henry, que apresentava uma parte da cerimônia, queria saber se o Troféu Kopa ainda era o principal objetivo de um jogador que já conquistou tanto tão cedo na carreira. A conversa deu uma amostra da mentalidade competitiva de Yamal e de suas ambições para o futuro: ele quer deixar de ser o melhor jovem do mundo para se tornar o melhor jogador do mundo, tendo a Bola de Ouro como objetivo.

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Ao comentar que Yamal já havia recebido o prêmio outras vezes, Henry perguntou: “É o seu terceiro, certo? Mas era esse que você realmente queria ganhar?” Yamal não conseguiu conter o riso antes de dar uma resposta direta, de uma palavra só: “Não.” A resposta provocativa arrancou aplausos do público e mostrou que, embora valorize o reconhecimento do Troféu Kopa, seu foco está na Bola de Ouro nos próximos anos.