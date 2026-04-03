Este goleiro da Copa do Mundo está na mira para se tornar o novo goleiro titular do Feyenoord

O Feyenoord acompanha de perto os desdobramentos em torno de Raúl Rangel (Chivas), segundo informam diversos meios de comunicação de seu país natal, o México. É quase certo que o clube de Roterdã irá contratar um novo goleiro no próximo verão.

Após esta temporada, Justin Bijlow partirá definitivamente para o Genoa. O goleiro reserva Steven Benda tem contrato prestes a expirar, enquanto Timon Wellenreuther, Liam Bossin e Mannou Berger estão todos entrando no último ano de contrato.

Portanto, não há dúvida de que o Feyenoord está em busca de um novo goleiro. O nome de Rangel, de 26 anos, estaria, de qualquer forma, na lista de observação do De Kuip.

Rangel, com 1,90 m de altura, é atualmente o goleiro titular da seleção mexicana. Ele já disputou onze partidas pela seleção.

Rangel, que segundo o Transfermarkt vale 6 milhões de euros, tem contrato com seu clube, o Chivas, até meados de 2028. O Feyenoord terá, portanto, que abrir os cofres.

O time de Roterdã ainda não fez nenhuma tentativa séria de contratar Rangel, mas isso pode mudar nos próximos tempos.

Talvez o Feyenoord não deva esperar muito tempo, já que Rangel tem grandes chances de ser o goleiro na Copa do Mundo. No Chivas, ele não sofreu gols em 34 das 100 partidas que disputou.