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Após a atuação de gala contra a Oranje, Klopp fez elogios sem precedentes à sua equipe.

Jürgen Klopp não conseguia parar de elogiar a equipe após a empolgante vitória por 5 a 0 (1 a 0) sobre a arquirrival Holanda na partida decisiva do grupo da Liga das Nações .

"O jogo foi extraordinário e também extraordinariamente difícil. Marcamos gols incríveis, foi uma loucura", disse o técnico da seleção após a goleada, à ARD: "Um grande jogo de futebol, uma experiência fantástica. Eu não teria ousado desejar algo assim."

Sua equipe fez "coisas incríveis", elogiou o novo comandante. Ele disse que vai rever os "golaços" repetidas vezes "esta noite e nas próximas semanas e meses". "Este é um grupo muito especial neste momento", afirmou Klopp sobre sua seleção, pela qual já havia ficado "fulminantemente apaixonado" no início do outono.

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"Todo mundo vai para casa sorrindo e, por pelo menos três, quatro meses, não questiona a seleção, mas pensa: isso pode dar certo", acrescentou Klopp. Ele disse ter "jogadores maravilhosos, pessoas de grande caráter" em sua equipe: "Os rapazes ainda surpreendem a si mesmos."

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Derry Scherhant e Brajan Gruda recebem elogios especiais

Derry Scherhant, autor de um golaço, e Brajan Gruda, revelação da Sérvia também foram destacados por Klopp. "Os dois sabem jogar, meu Deus! Mas o quanto trabalharam foi impressionante. No fim, é isso que faz uma equipe, porque outros também sabem jogar. O que você coloca em campo de empenho e paixão, é disso que se trata!"

Klopp, porém, fez um alerta: com a classificação para as quartas de final da Liga das Nações, a seleção tetracampeã mundial não "resolveu todos os problemas". "Isso, claro, é bobagem. Mas mostramos do que somos capazes. Elevamos o sarrafo para nós mesmos e precisamos superá-lo sempre."

Getty Images

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Florian Wirtz é exaltado por Bastian Schweinsteiger

Autor de dois gols, Florian Wirtz reforçou essa ideia: "Queremos melhorar ainda mais", disse. "Já demos bons passos, está sendo muito divertido."

Para quem assistiu, também. "Haverá um entusiasmo enorme em nosso país. Estávamos esperando por uma vitória por 5 a 0 em um jogo como esse", comemorou Bastian Schweinsteiger, comentarista da ARD, que elogiou sobretudo Wirtz, além de Scherhant.

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"É um sonho ter um jogador assim na equipe." Wirtz, Scherhant e Gruda são "jogadores que fazem a diferença". Ter o último deles à disposição é "coisa de outro mundo", avaliou Schweinsteiger.