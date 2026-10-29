O Bayern de Munique receberá cinco milhões de euros para participar da partida de inauguração do Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City, em Nairóbi, contra o Ajax. TZ München informa, citando o Absolut Bayern, que o recordista de títulos aceitou a proposta pelas condições financeiras atraentes. A imprensa queniana afirma que o Ajax receberá (aproximadamente) a metade desse valor.

Ajax e Bayern se enfrentarão em 5 de janeiro de 2027, durante a pausa de inverno, na capital queniana. O estádio, com capacidade para 60 mil espectadores, é uma das sedes designadas para a Copa Africana de Nações de 2027.

TZ informa que o Bayern terá uma agenda apertada logo após a virada do ano. Três dias depois do duelo com o Ajax, o Bayern retomará sua campanha na Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach. "O elenco do Bayern provavelmente partirá para a África já em 4 de janeiro, já que um voo direto para o Quênia dura de oito a nove horas. A equipe voltará imediatamente após o amistoso contra o Ajax."

Ainda assim, o esforço vale a pena, escreve o TZ. "O diretor de marketing e vendas Rouven Kasper vai mais uma vez encher os cofres do clube de Munique, e foi por isso que o técnico Vincent Kompany aprovou a viagem. O sentimento geral na Säbener Straße (onde fica o centro de treinamento do Bayern, nota da redação): Por esse dinheiro, é preciso ir!"

O veículo queniano Pulse escreve que o Ajax receberá cerca da metade da quantia paga ao Bayern, o que equivaleria a aproximadamente 2,5 milhões de euros. Além disso, o Quênia arcará com os custos de viagem, hospedagem e segurança. Entidades que fiscalizam a política no país afirmam que o Ajax receberá "no mínimo dois milhões de euros" por sua participação.

"O convite a Ajax e Bayern de Munique para a partida de inauguração veio acompanhado de elogios da organização aos dois clubes", escreveu o Ajax na quarta-feira. "A partida entre Bayern de Munique e Ajax, vencedores da Liga dos Campeões da UEFA seis e quatro vezes, respectivamente, é vista pela organização como um importante evento de futebol na África Oriental."

"É a inauguração de um novo estádio especial diante de um enorme público africano, um encontro entre dois grandes nomes do futebol internacional e um momento decisivo para o Quênia rumo à Copa Africana de Nações. O Ajax considera uma honra ter sido convidado para este evento." O Ajax retomará sua campanha na Eredivisie quatro dias após o confronto com o Bayern. Seu adversário em Tilburg será o Willem II.