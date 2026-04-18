Este é o valor máximo que o Bayern de Munique está disposto a pagar pelo jogador do Feyenoord, Givairo Read

Givairo Read continua no topo da lista de desejos do Bayern de Munique, segundo novas informações do BILD. No início desta semana, a Sky Sports já havia noticiado um renovado interesse por parte do Manchester City.

Read, de apenas 19 anos, vem enfrentando problemas com lesões nesta temporada, mas mesmo assim o Feyenoord deve levar em conta que vários grandes clubes europeus vão se interessar pelo lateral.

Read é, em sua posição e na sua faixa etária, um dos maiores talentos do mundo. Ele tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029.

Na quarta-feira, já havia sido divulgado que o Manchester City estaria considerando contratar Read no próximo verão, no De Kuip. Agora, o observador do Bayern, Christian Falk, traz uma atualização de Munique.

O Rekordmeister já acompanha Read há algum tempo e está encantado, mas parece ter um valor máximo de transferência em mente.

O Bayern de Munique não quer entrar em uma possível guerra de lances e pagará no máximo 30 milhões de euros por Read. Isso representa 5 milhões de euros a mais do que seu valor de mercado estimado no Transfermarkt.

Parece que o Manchester City tem mais margem financeira e necessidade de contratar um novo lateral-direito. Até agora, Read disputou exatamente cinquenta partidas pelo Feyenoord, nas quais marcou quatro gols e deu onze assistências.