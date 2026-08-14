O De Telegraaf revelou qual valor Tijjani Reijnders (28) vai receber na Arábia Saudita. Segundo o jornalista Mike Verweij, o internacional da seleção holandesa pode faturar mais de 100 milhões de euros em cinco temporadas no Al-Qadsiah.
Há um ano, Reijnders trocou o AC Milan pelo Manchester City. Segundo relatos, desde então o experiente meio-campista recebe o equivalente a cerca de 7 milhões de euros por ano.
Reijnders vai assinar por quatro temporadas com o Al-Qadsiah, com opção por mais uma temporada extra. Com isso, ele garante pelo menos 80 milhões de euros.
Se Reijnders completar os cinco anos, o valor total ultrapassará 100 milhões de euros. Portanto, ele terá um grande aumento em Dammam.
Reijnders já não apareceu no treino do Manchester City na quinta-feira. Ao que tudo indica, o jogador de Zwolle quis eliminar qualquer risco.
O Nottingham Forest também foi ligado a Reijnders no período recente, mas o Al-Qadsiah superou o clube inglês com uma taxa de transferência de nada menos que 61 milhões de euros.