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Wessel Antes

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Este é o valor exorbitante que o internacional da seleção holandesa Tijjani Reijnders vai ganhar na Arábia Saudita

Mercado da bola
Países Baixos
Al Qadsiah
Manchester City
T. Reijnders

O De Telegraaf revelou qual valor Tijjani Reijnders (28) vai receber na Arábia Saudita. Segundo o jornalista Mike Verweij, o internacional da seleção holandesa pode faturar mais de 100 milhões de euros em cinco temporadas no Al-Qadsiah.

Há um ano, Reijnders trocou o AC Milan pelo Manchester City. Segundo relatos, desde então o experiente meio-campista recebe o equivalente a cerca de 7 milhões de euros por ano.

Reijnders vai assinar por quatro temporadas com o Al-Qadsiah, com opção por mais uma temporada extra. Com isso, ele garante pelo menos 80 milhões de euros.

Se Reijnders completar os cinco anos, o valor total ultrapassará 100 milhões de euros. Portanto, ele terá um grande aumento em Dammam.

Reijnders já não apareceu no treino do Manchester City na quinta-feira. Ao que tudo indica, o jogador de Zwolle quis eliminar qualquer risco.

O Nottingham Forest também foi ligado a Reijnders no período recente, mas o Al-Qadsiah superou o clube inglês com uma taxa de transferência de nada menos que 61 milhões de euros.

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